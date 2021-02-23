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В Коркино из-за непогоды часть домов осталась без света

В Коркино (Челябинская область) из-за разбушевавшейся не на шутку стихии часть домов осталась без света.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова, в частном секторе (микрорайон старого строительства в районе улицы 30 лет ВЛКСМ) в результате ураганного ветра произошел перехлест проводов.

На место выехали три бригады. Специалисты делают все, что в их силах. Когда работы будут выполнены, спрогнозировать сейчас невозможно – аварийщикам, кроме прочего, нужно подниматься на вышку, а в условиях шквалистого ветра делать этого нельзя по технике безопасности.

«Дай бог сил и здоровья нашим специалистам, которым приходится работать на открытом воздухе в такую непогоду, да еще и в праздничный день», - отметила Мария Сейидова.

Известно, что света нет также и в третьем подъезде многоквартирного дома №49 по улице Мира. Информацией об отсутствии электроснабжения в других МКД Коркино агентство на данный момент не располагает.