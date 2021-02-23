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23.02.2021 19:32
В Коркино из-за непогоды часть домов осталась без света

В Коркино (Челябинская область) из-за разбушевавшейся не на шутку стихии часть домов осталась без света.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» официальный представитель администрации Коркинского муниципального района Мария Сейидова, в частном секторе (микрорайон старого строительства в районе улицы 30 лет ВЛКСМ) в результате ураганного ветра произошел перехлест проводов.

На место выехали три бригады. Специалисты делают все, что в их силах. Когда работы будут выполнены, спрогнозировать сейчас невозможно – аварийщикам, кроме прочего, нужно подниматься на вышку, а в условиях шквалистого ветра делать этого нельзя по технике безопасности. 

«Дай бог сил и здоровья нашим специалистам, которым приходится работать на открытом воздухе в такую непогоду, да еще и в праздничный день», - отметила Мария Сейидова.

Известно, что света нет также и в третьем подъезде многоквартирного дома №49 по улице Мира. Информацией об отсутствии электроснабжения в других МКД Коркино агентство на данный момент не располагает.

Автор: Евгения Александрова
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Спасателей, матросов и промышленных альпинистов в Челябинске будут учить в максимально комфортных условиях
17.02.2021 18:26
Эксперты: новая транспортная схема в Челябинске приведет к коллапсу
17.02.2021 18:16
Алексей Текслер поможет челябинской спортшколе с оборудованием, жителям Нижнего Уфалея – с дорогой
17.02.2021 17:48
Ситуация с простудными заболеваниями в Челябинской области контролируемая и стабильная
17.02.2021 17:25
Число работающих пенсионеров, получающих больничный в период пандемии, уменьшается
17.02.2021 16:55
Аферисты не смогли «развести» на деньги бдительную пенсионерку из Магнитогорска
17.02.2021 16:41
В Челябинске на коммерсанта подадут в суд за установку киосков у памятника Курчатову
17.02.2021 16:35
Экс-военком Магнитогорска, задержанный при получении взятки, остался на свободе
17.02.2021 16:33
Жительница Копейска пыталась передать в колонию телефон в салфетках
17.02.2021 16:28
Ирина Гехт: Ажиотаж на вакцинацию от коронавируса в Челябинской области прошел
17.02.2021 15:59
О новых правилах игры на финансовом рынке узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
17.02.2021 15:55
Анонсы событий и мероприятий на 18 февраля
17.02.2021 15:36
Полицейский из Магнитогорска подозревается в получении взятки
17.02.2021 15:09
В Челябинской области на Авдотью Коровницу обещают метели и снежные заносы
17.02.2021 14:50
В Челябинской области браконьеры, убивавшие лосей и косуль, получили реальные сроки
17.02.2021 14:38
Златоуст в этом году существенно обновит автобусный и трамвайный парки
17.02.2021 13:50
Полиция Челябинска пришла еще к одной соратнице Навального
17.02.2021 13:38
Жительница Магнитогорска вернула пенсионерам из Сибая потерянный миллион рублей
17.02.2021 13:37
Свершилось! Подступы к дому многодетной розинской семьи наконец-то освободили от снега
17.02.2021 12:57
В Челябинске задержаны мошенницы, которые под предлогом индексации пенсий, наживались на пожилых людях
17.02.2021 12:35
Ирина Буторина рассказала, сколько Челябинская область потратила на первенцев
17.02.2021 12:13
В Челябинске реставрация оперного театра привела к уголовному делу
17.02.2021 12:11
Агрокомплекс «Чурилово» ответил на претензии работников о невыплате зарплаты
17.02.2021 12:08
Хирурги ЧОКБ удалили студентке из Магнитогорска большую опухоль на лице
17.02.2021 12:03
«Ростелеком» представил системное цифровое решение для сельхозпредприятий Челябинской области
17.02.2021 12:01
Пассажиры задержанного в аэропорту Челябинска рейса до Москвы вылетят через полчаса
17.02.2021 11:34
В Челябинске сотрудники МЧС спасли женщину из горящей квартиры
17.02.2021 11:32
В Челябинской области снижается смертность от коронавируса
17.02.2021 11:18
В Челябинской области появился кот, любящий париться в бане
17.02.2021 11:04
Южноуралец стал чемпионом России в прыжках с шестом
17.02.2021 10:56
Воины-интернационалисты в Челябинске встретились с депутатом Госдумы
17.02.2021 10:53
Пожарный десант
17.02.2021 10:52
Наталья Котова поздравила бойцов и ветеранов студенческого движения с Днем РСО
17.02.2021 10:25
Два человека погибли на пожаре в Нязепетровске
17.02.2021 10:15
«Дочка» ММК перевела кадровый документооборот в «цифру»
17.02.2021 09:41
Ради челябинцев: урбанист предложил проделать «дыры» в зданиях ЗСО и Центробанка
17.02.2021 09:08
Российские эксперты высоко оценили красоты и инфраструктуру «Таганая»