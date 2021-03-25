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В Коркино одну из центральных улиц залило водой

В Коркино (Челябинская область) центральная улица и перекрестки залило водой. Жители возмущаются, что им приходится почти вплавь пересекать дорогу и обращаются за помощью к властям.

«Город Коркино тонет в воде! На перекрестке улицы Энгельса и улицы Сакко и Ванцетти проехать просто нельзя, все залито водой, а под водой ямы для проверки ходовой части танка», - пишет Максим Беляев в аккаунте «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

Наталья Помогаева рассказывает, что по улицам Сакко и Ванцетти и Энгельса невозможно ходить. «Наши дети переходят пешеходник по ямам и воде», - отмечает Наталья на странице «Чем живет Коркино» ВКонтакте.

Наталия Лучинина подтверждает, что улица с потеплением улица стала непроходимой. Кроме того, проблем добавляет и забор, установленный администрацией вдоль проезжей части.

Максим Беляев утверждает, что местные власти не предпринимают никаких мер для исправления ситуации и обращается за помощью к губернатору Алексею Текслеру. «Местные власти не шевелятся, чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию. А это только первые дни тепла, что будет дальше страшно подумать. Помогите нам мы утопаем», - просит коркинец главу региона.

Как пояснили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации Коркинского муниципального района, большое скопление воды на пересечении улиц Энгельса и Сакко и Ванцетти обусловлено отсутствием на данном участке ливневой канализации. Для решения проблемы на перекрестке произведены работы по расчистке участка от снега и откачке воды.

«Администрацией Коркинского городского поселения был заключен контракт с подрядной организацией, выполнившей работы по вывозу одной тысяч 900 тонн снега. Силами коммунальной службы вывезено еще 500 тонн снега с улиц и площадей города Коркино. Регулярно производится очистка ливневых канализаций», - рассказали в мэрии о предпринимаемых мерах для устранения подтопления улицы.

В целях недопущения подобной ситуации в последующие весенне-осенние периоды, органами местного самоуправления уже принято решение об устройстве ливневой канализации летом 2021 года, подчеркнули в районной администрации.

ФОТО: Администрация Коркинского района