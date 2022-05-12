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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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12.05.2022

В воскресенье в Челябинске пройдет общегородской крестный ход
администрация Коркинского района
кладбище
Общество
12.05.2022 11:49

Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный

Администрация Коркинского муниципального района (Челябинская область) ответила на жалобы жителей по неухоженности городского кладбища – горы мусора и спиленные деревья валяются вдоль дорожек и даже на могилках.

Напомним,  к губернатору Алексею Текслеру обратилась  жительница Коркино: «На городском кладбище горы мусора, завалены могилы родственников».

В администрации Коркинского района агентству рассказали, что по распоряжению главы района работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории кладбища, проводятся, начиная с 2019 года, на постоянной основе – с апреля по декабрь.

«Поскольку за те годы, что кладбищу площадью 47,7 гектара не уделялось должного внимания, появилось очень много свалок, ликвидировать их достаточно непросто, учитывая, что ко многим из них не может подобраться техника и люди убирают все вручную. Поэтому процесс достаточно длительный», - пояснили в мэрии.

За организацию работ по благоустройству и содержанию территории кладбища отвечает Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района.

«Для организованного сбора мусора на территории установили 38 баков. Заключили контракт с ООО «Центр коммунального сервиса» на вывоз мусора», - отметили в мэрии.

При подготовке к Родительскому дню (с конца апреля) мусор из баков и с обочин дорог вывозился грузовой спецтехникой дважды в день. Ряд организаций приняли участие в субботниках на кладбище.

В настоящее время уборка территории продолжается. Рабочие выходят ежедневно, в том числе и в выходные дни, заверили в администрации.

Автор: Любовь Юрина
администрация Коркинского района
кладбище
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07.05.2022 19:00

Вниманию пассажиров: в День Победы транспорт в Челябинске и Копейске изменит свой обычный маршрут

07.05.2022 18:36

Общественный транспорт развезет челябинцев по домам после фейерверка 9 Мая

07.05.2022 15:46

Шефы из УФСБ подарили челябинским школьникам поездку в дом-музей советского разведчика

07.05.2022 14:53

Двоих жителей Челябинской области наказали за размещение в соцсетях нацистской символики

07.05.2022 14:38

В Харлушевском заказнике пресечена попытка вывоза плодородной почвы

07.05.2022 12:28

Львенок с двойным именем наслаждается жизнью в челябинском зоопарке

07.05.2022 12:08

В Челябинской области подтверждено 166 новых случаев ковида

07.05.2022 11:27

Михаил Скоков поздравил южноуральских ветеранов с Днем Победы

07.05.2022 10:39

На Таганае выросли аммиачные грибы и грибы-шишколюбы

07.05.2022 10:27

«Царь воды» провел в Челябинске мастер-класс

07.05.2022 10:26

«Поезд Победы» торжественно встретили в Челябинске

07.05.2022 09:58

XIII Премия "АНДРЮША-2022" собрала тысячу юных талантов на одной сцене и 350 тысяч зрителей по всему миру

06.05.2022 21:15

В семи городах Челябинской области объявлены НМУ на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 21:00

Погода в Челябинской области на 7, 8 и 9 мая

06.05.2022 20:50

Молодые металлурги ЧЦЗ поздравили ветеранов с Днем Победы

06.05.2022 20:46

Миасский силовик, задержанный при передаче взятки следователю, будет уволен с «волчьим билетом»