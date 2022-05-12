Мэрия Коркинского района: Ликвидация свалок мусора на кладбище – процесс длительный

Администрация Коркинского муниципального района (Челябинская область) ответила на жалобы жителей по неухоженности городского кладбища – горы мусора и спиленные деревья валяются вдоль дорожек и даже на могилках.

Напомним, к губернатору Алексею Текслеру обратилась жительница Коркино: «На городском кладбище горы мусора, завалены могилы родственников».

В администрации Коркинского района агентству рассказали, что по распоряжению главы района работы по ликвидации несанкционированных свалок мусора на территории кладбища, проводятся, начиная с 2019 года, на постоянной основе – с апреля по декабрь.

«Поскольку за те годы, что кладбищу площадью 47,7 гектара не уделялось должного внимания, появилось очень много свалок, ликвидировать их достаточно непросто, учитывая, что ко многим из них не может подобраться техника и люди убирают все вручную. Поэтому процесс достаточно длительный», - пояснили в мэрии.

За организацию работ по благоустройству и содержанию территории кладбища отвечает Управление муниципального имущества и земельных отношений администрации Коркинского муниципального района.

«Для организованного сбора мусора на территории установили 38 баков. Заключили контракт с ООО «Центр коммунального сервиса» на вывоз мусора», - отметили в мэрии.

При подготовке к Родительскому дню (с конца апреля) мусор из баков и с обочин дорог вывозился грузовой спецтехникой дважды в день. Ряд организаций приняли участие в субботниках на кладбище.

В настоящее время уборка территории продолжается. Рабочие выходят ежедневно, в том числе и в выходные дни, заверили в администрации.