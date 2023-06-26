В Коркино простятся с умершим во время следствия бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым

В Коркино (Челябинская область) сегодня, 26 июня, в 13 часов в ритуальном зале состоится прощание с бывшим судьей городского суда Сергеем Юговым, который скончался от инсульта в период следствия по уголовному делу, где он являлся обвиняемым.

О трагической истории Сергея Югова агентство «Урал-пресс-информ» подробно рассказывало в 2019 году, побеседовав с защитником федерального судьи в отставке Валерием Феньковым. Сергей Югов обвинялся по статье 135 УК РФ «Развратные действия» - пострадавшими по делу проходили две его племянницы, дочери старшего брата Александра Ашихмина. Валерий Феньков, уверенный в невиновности своего подзащитного, пытался доказать, что Сергей Югов стал жертвой оговора Александра Ашихмина и его жены.

Осенью 2019 года Сергей Югов был объявлен в розыск. Его задержали больше года назад - в начале мая 2022-го. Во время следствия он находился в СИЗО-1 Челябинска.

«Никогда он не признавал, что совершил хоть что-нибудь противозаконное, аморальное. Надеялся на оправдательный приговор, но не дождался его», - говорит Валерий Феньков, который по просьбе другого брата Сергея Югова - по матери, Олега К., - полностью взял на себя организацию похорон.

По словам защитника, судьей в Коркинском городском суде Сергей Югов был 11 лет, работал он и в прокуратуре – сегодня проститься с федеральным судьей в отставке придут его бывшие коллеги. Конечно же, будет венок и от адвокатской конторы – Валерий Феньков продолжает заботиться о своем подзащитном и после его смерти. Адвокат Сергея Югова продолжает указывать на многочисленные «странности» следствия и, что очень вероятно, будет добиваться посмертной реабилитации бывшего федерального судьи, восстановления его доброго имени.

Плохо Сергею Югову стало на прошлой неделе – во время судебного заседания, в котором он участвовал посредством видеоконференцсвязи. Скорая помощь доставила его в ОКБ-3 Челябинска на проспект Победы, где у пациента констатировали инсульт. Сергей Югов впал в кому и умер, не приходя в сознания. Он был совсем молодым – 1975 года рождения. Шестого сентября ему бы исполнилось 48 лет.

По словам Валерия Фенькова, последний раз меру пресечения Югову в виде содержания под стражей продлевал Челябинский областной суд.

«Постановление было обжаловано нами во Второй апелляционный суд Санкт-Петербурга. Заседание должно было состояться 21 июня, но его перенесли на следующий день, так как моему подзащитному стало плохо. Его увезли в больницу, а 22 июня мне сообщили, что он скончался», - рассказал Валерий Феньков.

Сергея Югова похоронят в поселке Зауральский Еманжелинского муниципального района, вместе с его родной бабушкой.