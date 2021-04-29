В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя

В Коркинском филиале Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) сегодня, 29 апреля, торжественным маршем прошли команды групп первого и второго курсов – участницы традиционного апрельского смотра песни и строя, посвященного Дню Победы.

День выдался ветреным и хмурым, но это не помешало студентам филиала показать великолепную строевую подготовку под песни, помогающие чеканить шаг.

Смотр песни и строя открыли бессменные ведущие многих праздников - студенты старших курсов Денис Емельянов и Кирилл Карелин. Стихами в честь великой Победы они задали тон традиционному празднику, а потом началось представление участников конкурса.

Уже несколько лет подряд на этот праздник приходят гости из соседней школы и детского сада и тоже становятся его участниками. Они, как и студенты колледжа, тщательно готовятся к предстоящему выступлению.

«Встречайте, команда «Юный патриот» из МБОУ ООШ №14, руководитель Нина Ларина!», «Приветствуем воспитанников МКДОУ ДС №29, воспитатель Наталья Карелина!» - звучат голоса ведущих.

И обе команды гостей, чеканя шаг, проходят торжественным маршем по центральной площадке колледжа. Их выступления сопроводили бурные аплодисменты болельщиков – студентов, готовящихся к своему выступлению. За участие в смотре маленькие гости получили вкусные призы – сладкие булочки, с любовью испечённые для них в стенах учебного заведения.

Следом за ними, отбивая шаг, прошагала сборная команда колледжа, которая будет защищать его честь на областном конкурсе учреждений СПО «Салют, Победа!». Любо-дорого было смотреть на подтянутых красивых студентов в военной форме!

После выступления детсадовцев, школьников и сборной колледжа свои умения и навыки командной работы продемонстрировали группы студентов. Чётко и слаженно выполняли они команды старших по взводу, умело поворачиваясь налево, направо и кругом. Лучшим командиром был признан Глеб Казаков, студент группы Б-263. По итогам смотра и его команда оказалась на первом месте.

Молодцы, будущие бухгалтеры! Именно им удалось чётче всех справиться со всеми этапами смотра, а именно: пройти маршем около 60 метров под строевую песню, при этом показать полную слаженность команды.

Второе место заняла сборная команда первого и второго курсов специальности «Технология мяса и мясных продуктов», а на третьем оказались будущие бухгалтеры-первокурсники группы Б-164. Им вручили грамоты, а группе, занявшей первое место, ещё и кубок победителя. Все остальные команды – а всего было представлено десять – получили благодарственные грамоты за участие.

Руководитель филиала Светлана Потапова тепло поблагодарила всех участников смотра за прекрасные выступления, отметила, что такие праздники несут большую эмоциональную нагрузку: сплачивают группы, учат командной работе. И не только. Должны расти поколения патриотов, умеющих защищать своё Отечество, знающих и любящих песни своей страны, своего народа.

На смотре и прозвучало много замечательных песен, в том числе любимая всеми «Катюша». А в завершении праздника студентка Наталья Крохалёва исполнила одну из самых сильных наших песен - «День Победы», её подхватили все участники праздника.

Когда смотришь такие выступления, кажется, что нет ничего сложного – пройти строем с песней каких-нибудь шестьдесят метров. А на самом деле за видимой лёгкостью стоят часы тренировок, проходивших в филиале колледжа под руководством преподавателя ОБЖ Анны Благодаровой, помогали которой классные руководители групп-участниц.

За сценарий и подготовку праздника в целом отвечала педагог-организатор Галина Стеканова. Но самым главным и незаменимым на этом мероприятии был руководитель физвоспитания Ринат Хабиров. Его требовательность, большая работоспособность, умение общаться со студентами и в то же время воспитывать в них дисциплинированность сделали праздник песни и строя поистине увлекательным и зрелищным.