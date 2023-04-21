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Курчатовский район
Сергей Антипов
Человек года
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21.04.2023 17:18
Фото: Денис Иванов

В Курчатовском районе в третий раз чествовали победителей конкурса «Человек года»

В праздничный вечер в стенах Детской филармонии гремели аплодисменты в честь номинантов

Главное богатство Курчатовского района – это люди. Именно с этой фразы ведущего началась в Детской филармонии Челябинска вечером 20 апреля церемония награждения победителей районного конкурса «Человек года-2022».

Нынешний конкурс стал третьим по счету – в 2021 году он проводился впервые. «Человек года» организован по инициативе администрации Курчатовского района и его главы Сергея Антипова с целью содействия развитию гражданского общества, социального партнерства, общественного и профессионального признания представителей организаций и учреждений бюджетной сферы.

Открывая церемонию награждения победителей конкурса «Человек года-2022», Сергей Антипов отметил, что рад приветствовать всех на этом замечательном проекте, в котором с каждым годом становится все больше участников, а также увеличивается количество номинаций. Так, в этом году появились новые номинации «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства» и «Личный вклад в развитие Курчатовского района».

«Сегодня мы подводим итоги проекта за 2022 год. Мы уже убедились, что конкурс стал популярным, востребованным. И конкурсной комиссии, которая работала очень активно, было очень сложно определить лучших, но это конкурс, и сегодня мы узнаем имена победителей», - сказал Сергей Антипов.

Глава поблагодарил депутатов райсовета, которые оказывают неизменную поддержку конкурсу, и спонсоров «Человека года»: депутата Челябинской городской Думы, представителя партии «Единая Россия», генерального директора кондитерской фабрики «Фантэль» Илью Мительмана, депутата Законодательного собрания региона, директора обувной фабрики «Юничел» Алексея Денисенко. Также в числе генеральных партнеров конкурса, которому была объявлена благодарность за поддержку, – председатель Челябинского регионального отделения Союза садоводов России Константин Толкачев.

Сергей Антипов пожелал всем участникам победы в номинациях и успехов и удачи в профессиональной деятельности.

Заместитель председателя совета депутатов Курчатовского района Александр Исаев от себя лично и от всего депутатского корпуса поздравил участников события с праздником и подчеркнул, что каждый из претендентов на победу в этом очень значимом конкурсе ее достоин.

Первая номинация – «Лучший врач». В ней было представлена два кандидата. «Человеком года-2022» признана заведующая отделением, врач-невролог ОКБ №3 Ирина Пономарева, стаж работы по специальности которой составляет 32 года. Ирину Викторовну отличают высокий профессионализм, ответственность, постоянное стремление совершенствоваться. Ирина Пономарева – автор более сорока научных статей, а также ряда изобретений и разработок.

В номинации «Лучший сотрудник в сфере правоохранительной деятельности», на победу в которой претендовали трое стражей порядка, заветную статуэтку получил старший уполномоченный отдела полиции «Курчатовский» майор Сергей Четвериков, начавший работу в органах внутренних дел в 2012 году. В прошлом году раскрыл 36 преступлений, в том числе восемь тяжких и особо тяжких.

Третья номинация – «Личный вклад в развитие Курчатовского района». Два кандидата. «Человек года» - директор Челябинского юридического колледжа Дмитрий Крюков.

Дмитрий Николаевич – патриот любимого, родного Курчатовского района, где живет почти полвека – здесь он рос, учился, строил карьеру. Перед церемонией награждения бессменный руководитель ЧЮКа пребывал в приподнятом настроении и признался, что победить ему было бы приятно.

Поддержать директора колледжа пришли курсанты, обучающиеся специальности «Правоохранительная деятельность», которые бурно аплодировали получившему почетный титул «Человек года-2022» Дмитрию Крюкову.

Своим учебным заведением он, руководящий ЧЮКом три десятилетия, очень гордится.

«Радостно, что в районе заметили работу колледжа, он один из лучших в стране, в России таких единицы. У нас мощная материальная база и превосходная подготовка», - сказал Дмитрий Николаевич.

Следующая номинация – «Лучший работник социальной защиты». И здесь «Человеком года-2022» стал директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Курчатовского района Владислав Алферов.

«Мероприятие замечательное, настроение тоже замечательное, все прекрасно! Очень здорово, что мы имеем возможность собраться все вместе в родном для меня районе, где я не только работаю, но и живу. Мне очень нравится Курчатовский район, нравится видеть, как он расцветает, как развивается, поэтому мы стараемся делать все, чтобы он становился лучше во всех отношениях, чище, социальнее», - отметил Владислав Алферов, который возглавляет центр 22-й год и очень гордится своим замечательным коллективом, в котором царит особая атмосфера.

По словам Владислава Викторовича, дети для него и коллег – все, основа всего.

«Для них мы работаем, для них живем», - сказал новоиспеченный человек года.

Пятая номинация – «Лучший работник жилищно-коммунального хозяйства», здесь представлено пять кандидатур. Победителями признаны директор ООО УК «ЮУ КЖСИ» Игорь Троянов и директор ООО «ЭУ-17» Ольга Зинченко.

«Победа нужна больше не для меня, а для моего коллектива. Мне это важно, потому что нас номинировали именно благодаря грамотной работе всех моих коллег. То, что администрация Курчатовского района во главе с Сергеем Васильевичем Антиповым приняла решение сделать такую номинацию, очень правильно, потому что сфера ЖКХ очень важна, это одна из основных отраслей, благодаря которой собственники живут хорошо и комфортно», - сказал Игорь Троянов, которого пришли поддержать любимые коллеги.

В номинации «Лучший воспитатель» оказалось больше всего участниц – 22.

«Человеком года» конкурсная комиссия выбрала сотрудницу детского сада №45 Елену Щербо – яркого, светлого, позитивного и многогранного человека, стремящегося к самосовершенствованию и всегда готового подставить плечо.

Лучший «Классный руководитель» – учитель русского языка и литературы школы №89 Данил Стариков, единственный мужчина в номинации, где было представлено пять человек. Стаж его работы – десять лет. Данил Стариков ведет детей после начальной школы, воспитывает в них чувство патриотизма, учит социализации, строя отношения с ребятами на основе сотрудничества и взаимопонимания. Благодаря такому классному «классному» ребята много путешествуют по регионам и городам России.

Человеком года в номинации «Лучший учитель», где на победу претендовали восемь курчатовцев, стала Марина Петрова, учитель физической культуры образовательного центра №2, которая и сама занимается спортом, и привлекает к занятиям в спортивных секциях большое число учеников и их родителей. Марина Владимировна пропагандирует здоровый образ жизни, является глубоко порядочным и высоконравственным человеком, добросовестно относится к своим обязанностям и имеет активную жизненную позицию. Награждена многочисленными грамотами и наградами различного уровня.

И последняя, девятая, номинация - «Лучший преподаватель» (средне-специальных и высших учебных заведений). Им стал преподаватель, психолог Уральского регионального колледжа Николай Колбин, поддержать которого пришли его студенты – то, как громко и радостно хлопали ребята своему победителю, стало ярким доказательством их доброго и искреннего отношения к педагогу.

Перед началом церемонии, еще не зная, что победа будет за ним, Николай Колбин рассказал, что настроение у него боевое, отличное и что ему важно само участие в конкурсе, а не победа.

«Преподаю в колледже с 2019 года - медицинские дисциплины, психологию. Студенты меня любят, и я их очень люблю. У нас всегда отличные отношения. Я люблю давать знания и люблю получать от детей отдачу, когда они демонстрируют полученные знания на экзаменах. Сам постоянно совершенствуюсь, обучаюсь, прохожу очень много курсов, семинаров, много участвую в различных онлайн-конференциях. Последняя конференция была связана со здоровым образом жизни среди подростков. Я написал работу на эту тему», - рассказал Николай Колбин, подчеркнув, что его кредо как преподавателя – быть на одной волне с молодежью.

«Человек года-2022» удался на славу.  Как сказал в завершение праздничного вечера вручавший на сцене награды победителям Илья Мительман, в следующем году конкурс будет еще лучше. Депутат и генеральный партнер мероприятия поблагодарил Сергея Антипова и администрацию Курчатовского района за организацию праздника и подчеркнул, что все номинанты – очень достойные люди, отличные специалисты и что каждый из них достоин признания.

И с этим не поспоришь. Не зря со сцены прозвучали слова, что главное богатство Курчатовского района – это люди, и не зря ведущий назвал номинантов премии звездами, озарившими сцену Детской филармонии.

Все номинанты, а их в этом году было около 60-ти, получили дипломы, цветы и подарки. Победителям вручили денежные премии.

Праздничный вечер прошел в атмосфере радости и веселья, чему способствовали и гордость за выдвинутых на «Человека года» коллег, и предваривший церемонию награждения фуршет, и блестящие выступления творческих коллективов.

 

СПРАВКА

Победителей конкурса «Человек года Курчатовского района» выбирает конкурсная комиссия, также проходит онлайн-голосование за кандидатов. В этом году в нем приняли участие более десяти тысяч человек.

Автор: Евгения Александрова
Курчатовский район
Сергей Антипов
Человек года
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В Миассе при поддержке ГРЦ Макеева состоялся концерт в поддержку военнослужащих

20.04.2023 13:28

В Златоусте полиция обучила дружинников основам патрулирования улиц

20.04.2023 13:24

Южноуральцев приглашают внести свой вклад в «Корзину доброты»

20.04.2023 13:10

Победителей XIV Премии «Андрюша-2023» наградят на грандиозном Гала-концерте

20.04.2023 13:10

Сезонные аномалии: почему контейнерные площадки быстро переполняются

20.04.2023 12:50

В Челябинске девять человек заразились сальмонеллезом после употребления роллов

20.04.2023 12:36

«Лестница успеха» в Курчатовском районе оказалась по-настоящему весенней и творческой

20.04.2023 12:35

В Челябинской области подешевели огурцы, картошка, гречка и геркулес

20.04.2023 11:42

Как будет работать городской транспорт в Челябинске и Копейске на Радоницу

20.04.2023 11:12

В России зарегистрированы первые случаи заражения новым подвидом ковида «Арктур»

20.04.2023 11:10

«Остров надежды» для бездомных животных приглашает в гости – знакомиться

20.04.2023 10:56

Челябинца будут судить за попытку убийства собаки своей дочери

20.04.2023 10:13

«Грязной» деятельностью Новосмолинского карьера снова заинтересовался Александр Быстрыкин

20.04.2023 10:03

В Челябинской области ограничат движение на М-5 для проведения буровзрывных работ

20.04.2023 09:09

Челябинцев приглашают на лекцию-концерт в честь 150-летия Сергея Рахманинова

20.04.2023 09:00

В «Белом Хуторе», «Просторах» и «Привилегии» расширили каналы связи

20.04.2023 08:54

На Зигальге раньше обычного распустилась медуница

20.04.2023 08:48

В Историческом музее состоится творческая встреча со скульптором Андреем Старцевым

20.04.2023 08:40

При челябинском заводе откроют исправительный центр для осужденных к принудительным работам

19.04.2023 22:32

В четверг в Челябинской области тепло и дождливо

19.04.2023 20:54

Челябинские хирурги спасли жизнь 11-ти месячной девочке 

19.04.2023 20:46

На целевые гранты от РМК уже реализовано более 60 проектов

19.04.2023 18:38

«Поезд знаний» на станции Бакал посетили более 160 школьников

19.04.2023 18:11

Матвиенко поддержала предложение наставника из Челябинска

19.04.2023 18:07

Коркинские студентки приняли участие во всероссийской акции «Помним и рассказываем»

19.04.2023 17:52

Анонсы событий и мероприятий на 20 апреля (18+)

19.04.2023 16:33

С новой «изюминкой»: амфитеатр у челябинской «Юности» готов к приему гостей

19.04.2023 16:21

Полицейскими Еткуля задержана «закладчица» героина и методона

19.04.2023 16:15

В Челябинске временно отменяют шестой троллейбусный маршрут

19.04.2023 15:55

В Челябинске открылся Центр гиревого спорта

19.04.2023 15:33

Челябинск станет точкой притяжения гармонистов всего Уральского федерального округа

19.04.2023 15:22

Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию

19.04.2023 14:26

Международный фестиваль-конкурс «Камерата» готовится отметить 30-летие

19.04.2023 14:07

Челябинский театр кукол расскажет, кто такой Простодурсен

19.04.2023 13:40

Полицейские не пустили Газель с мигрантами в Сосновский район

19.04.2023 13:34

В 2023 году в Челябинской области капитально отремонтируют 11 школ

19.04.2023 13:03

Около деревни Малый Кунашак потушен серьезный ландшафтный пожар

19.04.2023 12:18

В Магнитогорске состоится конференция «RPA Connect: Формула эффекта»

19.04.2023 11:43

Работа кафе «Дархан», где челябинцы заразились гепатитом, вновь приостановлена

19.04.2023 11:25

В Челябинске ограничат передвижение пешеходов из-за репетиции парада Победы

19.04.2023 10:47

«Пятерочка» приглашает юных южноуральцев собрать редкие монеты

19.04.2023 10:44

Контрразведка «Смерш» отмечает 80-летие

19.04.2023 10:08

Более 11 тысяч южноуральских подростков смогут подработать летом

19.04.2023 09:24

Алексей Текслер предложил распространить льготную ипотеку на вторичное жильё

19.04.2023 00:07

В среду в Челябинской области местами пройдет дождь

18.04.2023 18:53

В Челябинске и Коркино объявлены НМУ, но уже отмечено превышение ПДК вредных примесей

18.04.2023 18:24

Анонсы событий и мероприятий на 19 апреля (18+)

18.04.2023 18:00

Власти Калининского района заявили на похитителей урн в полицию

18.04.2023 17:48

Южноуральские депутаты предлагают ужесточить ответственность за продажу вейпов подросткам

18.04.2023 17:45

Место силы: при челябинском «Атлете» открыли Центр гиревого спорта

18.04.2023 17:22

В Челябинске в этом году вернут достойный облик трем «подземельям»

18.04.2023 17:14

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту отравления подростка вейпом

18.04.2023 16:49

Шествия «Бессмертного полка» в привычном формате в 2023 году не будет

18.04.2023 16:43

Общество «Динамо» празднует вековой юбилей

18.04.2023 16:40

В Челябинской области возбуждено уголовное дело по нарушению прав граждан на водоснабжение

18.04.2023 16:35

В Челябинске началась проверка гарантийных участков улично-дорожной сети

18.04.2023 16:11

Круглый год или только зимой: челябинцам предстоит решить судьбу светового потолка на Кировке

18.04.2023 16:04

Из Челябинска отправили автомобили, которые подарили южноуральцы участникам СВО

18.04.2023 15:39

Челябинская «Гроза» в Доме Островского  поразила не только москвичей

18.04.2023 15:33

Мастер-классы, хакатоны и консультации от экспертов: в ЮУрГУ пройдет день открытых дверей