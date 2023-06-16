В Магнитогорске дали старт реализации областного закона, касающегося содержания домашних животных

Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) решили вопрос ответственности горожан за нарушение требований к содержанию домашних питомцев.

Напомним, недавно принят областной закон, предусматривающий установление штрафов за целый ряд нарушений в этой сфере. В связи с этим в список административных правонарушений, по которым должностные лица вправе составлять административные протоколы, включена новая статья 3-1 «Нарушение дополнительных требований к содержанию домашних животных, в том числе к их выгулу».

«Региональным законодательством введена административная ответственность за выгул собак и их содержание в многоквартирных домах. В связи с этим мы на своем собрании приняли решение по порядку формирования административной комиссии города, которые имеют право составлять протоколы и привлекать таких лиц к ответственности», - рассказал председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлению Вадим Иванов.

Итак, за что предусмотрены штрафы? За загрязнение домашними животными мест общего пользования в многоквартирных домах, а также территорий общего пользования продуктами их жизнедеятельности.

Также ответственность предусмотрена за выгул собак на территориях общего пользования без поводка, за выгул собак высотой свыше 40 сантиметров в холке без поводка и намордника. За бесконтрольный выгул домашних животных, то есть за самовыгул. За выгул собак высотой свыше 40 сантиметров в холке детьми до 14 лет. За выгул собак лицами в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. За содержание домашних животных в местах общего пользования многоквартирных домов, а также на придомовых территориях многоквартирных домов. Как отметили в городском Собрании Магнитогорска, у этих животных есть владельцы, они не являются безнадзорными.

Рассматривать протоколы будут административные комиссии. Размер штрафов составляет от одной до пяти тысяч рублей. За истязание голодом, жаждой, побоями, за нанесением травм домашним животным штраф составляет от трех до пяти тысяч рублей.