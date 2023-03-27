27.03.2023
ГРЦ Макеева объявил конкурс по целевому набору для выпускников школ и колледжей
27.03.2023
В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий
27.03.2023
«Генеральная уборка 74»: общественный совет партпроекта провел первое совещание
27.03.2023
Депутаты Магнитогорска оценили работу с муниципальным имуществом
27.03.2023
ГИБДД разыскала водителя, сбившего в селе Устиново девочку на велосипеде
27.03.2023
Экс-руководитель «Челябоблинвестстроя» снова не смог освободиться из-под стражи
В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий
17.03.2023
В Магнитогорске выяснили, в какой школе дети лучше знают права потребителя
22.02.2023
Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов
22.02.2023
В Магнитогорске учредили еще один турнир для инвалидов
20.02.2023
В Магнитогорске завершился «гусевский» мемориал
Челябинск погряз в мусоре, власти рапортуют: «Ситуация на контроле»
27.03.2023
Челябинск расцветет и зацветет к первому июня
27.03.2023
У православных начинается пятая неделя Великого поста – «Похвальная»
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 27 марта (18+)
26.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)
24.03.2023