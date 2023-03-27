В Магнитогорске контролируют работу административных комиссий

Депутаты Магнитогорского городского Собрания (Челябинская область) на комиссии по законодательству и местному самоуправлению обсудили работу административных комиссий за прошлый год.

Кстати, порядок создания и деятельности административных комиссий был утвержден решением городского Собрания в 2010 году. С тех пор административные комиссии работают в каждом районе города. Лицу, совершившему правонарушение, комиссией может быть назначено наказание в виде предупреждения или штрафа.

В прошлом году состоялось 88 заседаний комиссий, на которых было установлено 232 предупреждения и наложено 2508 штрафов.

Больше всего - 1817дел - было заведено за оставление транспорта на газонах или перед мусорными площадками. По сбросу мусора в неустановленных местах, его сжиганию рассмотрено 315 дел, за торговлю в неустановленных местах - 267 дел.

Депутаты подчеркнули важность работы уполномоченных лиц, а также обратили внимание на некоторые нарушения уже в этом году, сообщила начальник отдела по взаимодействию со СМИ Магнитогорского городского Собрания депутатов Анжелика Филипова.