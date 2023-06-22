В Магнитогорске наградили лучших волонтеров

В Магнитогорске (Челябинская область) наградили лучших волонтеров. Благодарности получили волонтеры, помогавшие в голосовании за общественные пространства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

В течение полутора месяцев свое мнение высказали более 80 тысяч горожан. Такой результат нельзя было бы достичь без волонтеров, которые на протяжении всего голосования помогали жителям выбрать один из скверов.

Всего в волонтерский корпус вошли более 170 магнитогорцев. Самым лучшим волонтером на протяжении трех лет остается Жанна Яковенко. В этом году Жанна Михайловна набрала более 1,4 тысячи голосов, показав лучший результат среди волонтеров.

«Спасибо всем руководителям предприятий, кто через своих помощников, сотрудников убеждал, разъяснял, разжёвывал горожанам, что нужно делать, как можно проголосовать, чтобы город был краше. Спасибо большое волонтёрам, которые на перекрёстках, в бойких местах, с планшетами подходили, объясняли людям, что нужно сделать. В результате более 80 тысяч горожан приняли участие в голосовании», - отметил спикер Собрания и руководитель общественной комиссии по реализации федерального проекта Александр Морозов.

Напомним, что программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера.