22.06.2023
В Магнитогорске наградили лучших волонтеров
22.06.2023
Магнитогорской народной пробежке – пять лет
21.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 22 июня (18+)
21.06.2023
Текслер: Ускоренными темпами восстанавливаем медицину, восполняем кадры
21.06.2023
Скейт-площадка челябинского парка имени Тищенко приобрела новые краски
21.06.2023
В Челябинске в ночь после «Атомного выпускного» запустят четыре троллейбусных маршрута
В Магнитогорске наградили лучших волонтеров
22.06.2023
Магнитогорской народной пробежке – пять лет
19.06.2023
Станица Магнитная отметила 280 лет
19.06.2023
Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей
29.05.2023
Победители онлайн-этапа игры-викторины «Моя Магнитка» получили награды
Сегодня - День летнего солнцестояния
21.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
20.06.2023
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023