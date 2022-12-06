В Магнитогорске наградили волонтеров

Вчера, пятого декабря, в Международный день добровольца в Общественно-политическом центре Магнитогорска (Челябинская область) состоялось награждение волонтеров Благодарственными письмами Магнитогорского городского Собрания.

На торжественную церемонию собрались более трёх десятков добровольцев разных возрастов – представители нескольких общественных организаций. Все они проявили неравнодушие и активную гражданскую позицию в самых сложных для города и горожан ситуациях.

Во время специальной военной операции, когда некоторые были растеряны и подавлены, они своими действиями показывали пример собранности, объединили вокруг себя других людей, в свободное время помогали собирать гуманитарную помощь, сортировать вещи и продукты, доставлять до зоны боевых действий и в освобожденные территории ЛНР и ДНР. Они работали с мобилизованными и их семьями, предоставляли им адресную помощь, находили самые нужные слова для любого обратившегося за поддержкой.

Собравшихся волонтеров награждали председатель городского Собрания Александр Морозов, председатель Союза ветеранов Афганистана и Чечни Урал Шарафутдинов, председатель региональной организации ветеранов Чечни Анатолий Маслов, руководитель местного отделения ветеранов «Боевое братство» Антон Казанев.

СПРАВКА: 5 декабря в России в шестой раз отмечался День добровольца (волонтера). Праздник установлен Указом президента РФ Владимира Путина от 27 ноября 2017 года, является международным по решению Генеральной Ассамблеей ООН 1985 года

В России добровольчество зародилось в конце XVIII века при Екатерине II. А первыми в мире женщинами-волонтерами (сестрами милосердия) были монахини московской Свято-Никольской обители. Во время Русско-турецкой войны 1877-1878 годов они добровольно отправились на фронт для помощи раненым солдатам.

В 1990-е годы волонтерской деятельностью начали заниматься некоммерческие, общественные и благотворительные организации. В Магнитогорске действуют несколько волонтерских организаций, в том числе «Волонтёры Победы», «Серебряные волонтёры». Волонтёрское направление есть в большинстве некоммерческих общественных организациях, в молодежных организациях. Особую роль волонтёры сыграли в пандемийный период.