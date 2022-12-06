06.12.2022
Импровизированную горку у дороги ликвидировала Госавтоинспекция Челябинска
06.12.2022
Учеников Детской юридической академии Челябинска приняли в курсанты
06.12.2022
В Магнитогорске наградили волонтеров
06.12.2022
Дышать нечем было: судебные приставы Увельского района избавили жителей от свинарника
06.12.2022
В Челябинской области стартовала областная зимняя Спартакиада детей-инвалидов
06.12.2022
Челябинские дзюдоисты отличились на Кубке губернатора Ленинградской области
В Магнитогорске наградили волонтеров
06.12.2022
Жители Челябинской области могут отправлять письма на передовую
30.11.2022
Деян Берич: Сила России – в её вере, в её людях
30.11.2022
Надежда своим братьям
29.11.2022
«Единая Россия» запустила акцию «Новогодняя почта»
Челябинцы ругают мэрию за снос стены дома, в котором живут люди
05.12.2022
Челябинск почтил память Неизвестного солдата
03.12.2022
Сколько челябинцы будут платить за коммунальные услуги с первого декабря 2022 года
02.12.2022
Челябинская область получила 17 новых машин скорой помощи
01.12.2022
В Челябинске задержан главный инженер ковидного госпиталя по подозрению во взятке
30.11.2022