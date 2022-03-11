В Магнитогорске обсуждают меры поддержки промышленной инфраструктуры регионов

С 10 по 12 марта в Магнитогорске (Челябинская область) проходит выездная практическая конференция, посвященная вопросам создания региональной промышленной инфраструктуры, а также межрегиональной промышленной кооперации и использование мер государственной поддержки. Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Правительством Челябинской области.

Как сообщает пресс-секретарь министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области и Фонда Развития промышленности региона, на конференцию в Магнитогорск прибыло более 150 участников из более чем 50 субъектов РФ. На предзащиту выставлены 19 инфраструктурных и 17 кластерных проектов, которые готовят к участию в конкурсном отборе на получение господдержки. В 2022 году такие отборы будут проводить Минпромторг РФ и другие федеральные органы исполнительной власти.

Открывая пленарное заседание, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко зачитал приветственное слово министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

«Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо управленческой команде Челябинской области и лично губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру за то, что выступили с инициативой провести конференцию на территории Магнитогорска, одного из крупнейших промышленных центров страны. Это сутевое, рабочее мероприятие, учебная точка, возможность показать свои проекты экспертам, выслушать их мнение и, если потребуется, внести корректировки, чтобы выйти на конкурсный отбор более подготовленными, - говорится в обращении к участникам. - Причём, в отличие от совместных проектов участников промышленных кластеров, предзащита инфраструктурных проектов проводится впервые. Для нас важно понимать, какие проекты по созданию всей промышленной инфраструктуры есть у регионов, и какие меры поддержки, какие инструменты необходимы, чтобы они стали ещё эффективнее».

По количеству индустриальных парков и промышленных кластеров Челябинская область занимает лидирующие позиции в Российской Федерации. Регион одним из первых в стране принял нормативную правовую базу по предоставлению мер региональной господдержки их резидентам. Среди них: льготные займы Фонда развития промышленности, субсидии на развитие, инвестиционный налоговый вычет, льготы по уплате региональных (на прибыль, имущество, транспортный) и местных (земельный) налогов. И другие не менее важные, в том числе, нефинансовые инструменты поддержки.

На данный момент индустриальные парки и промышленные кластеры области включают 126 предприятий, выпускающих высокотехнологичную, импортозамещающую, экспортноориентированную продукцию для машиностроительной, нефтегазовой, топливно-энергетической, оборонной, текстильной отраслей промышленности. На них трудится более 24 тысяч человек.

«В новых мировых реалиях развитие промышленной инфраструктуры становится критически, принципиально важным, ведь без неё невозможно ни привлечение новых инвесторов, ни создание новых, ни укрупнение уже существующих производств, ни трансфер технологий, ни реализация самой актуальной на данный момент промышленной политики - политики импортозамещения. Мы давно занимаемся развитием этого направления, у нас богатый опыт в этой сфере, и мы готовы делиться им с коллегами», - отметил заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Он подчеркнул, что отраслевая практическая конференция должна стать площадкой, на которой предприятия со всей страны смогут начать прямой диалог, обсудить самые проблемные вопросы импортозамещения, высказать предложения по необходимым мерам поддержки напрямую представителям профильных министерств.

«В свете новых экономических условий, наша главная задача - смягчить производственные и технологические риски для ключевых секторов промышленности, вызванные нарушением транспортно-логистических цепочек поставок оборудования, восстановить производственные связи, пострадавшие из-за запрета поставок в Российскую Федерацию комплектующих и технологий, помочь предприятиям, которым необходимо заменить зарубежную продукцию, объединиться с компаниями, которые могут предложить варианты решения этой проблемы», - сказал в своём докладе министр промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области Павел Рыжий.

Помимо министерства промышленности и торговли Российской Федерации и правительства Челябинской области, организаторами мероприятия выступили региональные минпром и Фонд развития промышленности, а также Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России. Модератором пленарного заседания стал её директор Андрей Шпиленко.

«Челябинская область и Магнитогорск не случайно выбраны в качестве места проведения конференции. На Южном Урале создана во многом уникальная система региональной поддержки инфраструктурных и кластерных проектов, что уже даёт значимые результаты: по импортозамещению, по рабочим местами и экономике в целом. Именно Челябинская область первой запустила механизм поддержки совместных кластерных проектов через региональный Фонд развития промышленности. Нам хотелось, чтобы представители других регионов России посмотрели, как может быть выстроена эта работа», - акцентировал он.

В ходе заседания Минпромторг РФ выступил с инициативой, напрямую касающейся ФРП Челябинской области. Вместе с аналогичным институтом развития Республика Башкортостан ему предложено стать участником пилотного проекта, по которому региональные Фонды развития промышленности смогут становиться управляющими организациями кластеров, где нет якорного резидента, берущего на себя всю организационную составляющую. Проверить эффективность такой модели и призваны сильнейшие Фонды страны.

«Нам не привыкать быть новаторами. Тем более, что новое время требует новых решений. Губернатор, обозначая цели и задачи развития импортозамещения, призвал относиться к сложившейся ситуации, прежде всего, как к возможностям, и мы их используем. Мы готовы поддерживать существующие и создавать новые кластеры, ведь в условиях ограничений во внешней деятельности они становятся одним из ключевых инструментов развития не только региона, но и всей страны. Зачастую крупные предприятия не знают о возможностях малого и среднего бизнеса именно в части импортозамещения, об уникальных разработках, внедряемых в регионах. Они привыкли по накатанной работать с западными производителями, которые всегда вели довольно агрессивный маркетинг, и с которыми было сложно конкурировать. Сейчас условия меняются, и одна из важнейших наших задач – дать максимум информации о тех предприятиях, которые уже готовы поставлять продукцию, способную заменить западные аналоги. Таким образом мы заложим основу для создания новых кооперационных целочек, новых кластеров», - заявил директор ФРП Челябинской области Сергей Казаков.

В первый день конференции её участники познакомились с потенциалом предприятий, входящих в промышленные кластеры Челябинской области, а затем состоялась предзащита совместных кластерных проектов. Второй день работы будет целиком посвящён индустриальным промышленным паркам и технопаркам.

Генеральным партнёром мероприятия является Магнитогорский металлургический комбинат. Для гостей конференции организованы экскурсии на само предприятие, а также в индустриальный парк ММК, входящий в первую тройку рейтинга лучших инвестиционных площадок России.

ФОТО: Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области