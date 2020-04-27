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В Магнитогорске ограничили движение транспорта на Радоницу

Общество
Сегодня, 10:40
Автор: 
Олеся Денисова

В день особого поминовения усопших, на Радоницу, в Магнитогорске (Челябинская область) ограничат движение транспортных средств в сторону кладбища во избежание массового заражения коронавирусной инфекцией.

В этом году Радоница выпадает на вторник, 28 апреля. Как сообщили в пресс-службе мэрии, в этот день будет ограничено движение автотранспортных средств с семи утра до 20 часов вечера по маршрутам, проходящим мимо кладбищ: по шоссе Восточному и дороге вдоль Левобережного кладбища до въезда на его территорию, от улицы Гагарина до въезда на территорию Правобережного кладбища и от улицы Моховая до въезда на территорию кладбища (Новосеверный), а также по дорогам, проходящим вдоль Южного кладбища от Челябинского тракта.

Как уже предупреждал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, на Радоницу кладбища будут закрыты для посещения, разрешено только погребение.

В предыдущие годы на Радоницу (отмечается на девятый день после Пасхи) в муниципалитетах запускали дополнительные автобусы до городских кладбищ, чтобы люди могли без проблем посетить могилы своих близких.

Алексей Текслер призвал южноуральцев в этом году пересмотреть эту традицию и побывать на могилах своих умерших родственников и знакомых после завершения всех коронавирусных проблем.

«Кладбища сейчас работают только на погребения, для посещения они закрыты, на родительский день они также будут закрыты, никаких дополнительных автобусных рейсов на кладбища мы не планируем» - отметил глава региона.

Южноуральцев призывают помолиться об упокоении душ умерших дома. В большинстве храмов области в настоящее время записки о здравии и упокоении можно подать по телефону или с помощью специальной формы в интернете. «Пожалуйста, не пренебрегайте этой возможностью, не подвергайте риску заражения ни священнослужителей, ни приходских работников, ни своих собратьев-верующих», - обратился к южноуральцам митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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