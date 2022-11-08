В Магнитогорске откроется отделение регионального Центра «Авангард»

Решением Магнитогорского Собрания депутатов для работы центра в государственную собственность Челябинской области передано здание на Полевой, 3, а также земельный участок с постройками.

Это первая в России сертифицированная платформа дистанционного обучения в сфере военно-патриотического воспитания молодежи. Она реализуется в рамках исполнения поручений Президента РФ по созданию учебно-методических центров в городах с населением свыше 100 тысяч человек.

«Клубы «Авангард» – это новое явление для Магнитогорска, области и всей России. Мы передали огромное здание – полторы тысячи квадратных метров. Прежде чем занимать, его нужно отремонтировать и внутри, и снаружи, обустроить, оснастить соответствующим оборудованием. Привести в порядок прилегающую территорию», - отметил спикер Собрания Александр Морозов.

О планах развития рассказал директор регионального центра «Авангард» Антон Шарпилов. Он передал Александру Морозову альбом с дизайн-проектом, который показывает, как в недалёком будущем преобразится здание.

«Центр работает по четырем направлениям подготовки граждан к военной службе. Это проведение учебных сборов старшеклассников и студентов младших курсов, организация областных мероприятий по патриотическому воспитанию, проведение профильных патриотических смен в рамках летней оздоровительной кампании, повышение квалификации и переподготовка преподавателей ОБЖ и руководителей военно-патриотических клубов.

На Полевой, 3 будут проходить учебные сборы для молодежи Магнитогорска, а также Верхнеуральского и Нагайбакского районов. Единовременно около 50 человек в круглогодичном режиме и в формате пятидневки будут там жить и обучаться. Кроме того, по программе дополнительного образования дети будут постигать основы робототехники, вождения гусеничного транспорта, парашютной подготовки», - рассказал Антон Шарпилов.

Согласно дизайн-проекту на первом этаже здания расположатся кабинеты с тренажёрами по авиации, вождению БТР и воздушно-десантной подготовке, кабинет оказания первой медицинской помощи. Там же обоснуется музей боевой славы. На втором этаже «пропишутся» актовый зал, спортивный класс, комнаты отдыха, столовая и жилые зоны.

Так что в скором времени часть левого берега Магнитогорска, в частности, улица Полевая, преобразится.