В Магнитогорске помыться в бане можно льготно

В Магнитогорске (Челябинская область) депутаты городского Собрания приняли решение о подтверждении льготы на посещение бань в 2023 году.

Продолжит действовать льгота на посещение общих отделений бань для граждан, достигших 55 лет - женщин и 60 лет - мужчин.

Бань, имеющих общие отделения, в Магнитогорске четыре: на правом и на левом берегах Урала.

Льготные услуги предоставляются на основании «Социальной карты жителя г. Магнитогорска» гражданам, которым установлена (назначена) пенсия или достигшим возраста 55 лет - женщины, 60 лет - мужчины.

Льгота гражданину предоставляется на посещение общего отделения бани не более 4-х раз в месяц. При посещении бани гражданин предъявляет социальную карту кассиру и оплачивает услугу в размере 60% от стоимости билета для граждан.

Такой льготой ежегодно пользуются около четырех тысяч горожан.