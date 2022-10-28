28.10.2022
Кадыров: В результате артобстрела погибло 23 чеченских бойца и ранено 58
28.10.2022
В Магнитогорске помыться в бане можно льготно
28.10.2022
В Миассе шкаф с вещами придавил ребенка
28.10.2022
Челябинские газовики оказали помощь участникам СВО
28.10.2022
В Сосновском районе произошла крупная авария
27.10.2022
Мобилизованные южноуральцы и члены их семей получат бесплатную юридическую помощь
В Магнитогорске помыться в бане можно льготно
29.09.2022
В Магнитогорске поддерживают IT компании
28.09.2022
Магнитогорской школе присвоили имя директора ММК
28.09.2022
Бюджет Магнитогорска остается социальным
26.07.2021
Магнитогорские блогеры поборются за звание лучших
Челябинская область получит 1,3 миллиарда на повышение зарплат медработникам
27.10.2022
В Челябинской области мобилизованным и добровольцам выплатят по 50 тысяч рублей
26.10.2022
В Челябинской области построят еще четыре школы и восемь детсадов до конца 2022 года
26.10.2022
Южноуральские аграрии собрали рекордный урожай зерна
26.10.2022
Челябинцы требуют назвать адреса бомбоубежищ, но это государственная тайна
26.10.2022