В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»

Городское Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) сегодня, 27 июня, приняло решение о наименовании сквера на перекрёстке улиц Ленина-Завенягина - "Казачий".

С инициативой дать имя скверу обратились казаки станицы «Магнитной», которая в этом году отметила 280-летие. Именно здесь, на месте казачьего поселения 26 июня 2019 года открыт памятник, посвященный казакам станицы.

«Скульптор из Кыштыма Владимир Сырейщиков создал фигуру казака с конём. Высота скульптуры без постамента более трех метров. Памятник отливали в мастерской Златоуста, литейщик – Владимир Маслов. Только винтовка весит почти 90 килограммов, а весь памятник – 2,5 тонны. В Магнитогорск фигуру из чугуна доставили не частями, а целиком», - напомнил спикер Собрания Александр Морозов.

В композиции памятника казак в походной справе и полном вооружении. На груди Георгиевский крест - награда за боевые заслуги, особо почитаемая воинами того времени. Это собирательный образ служивого казака.