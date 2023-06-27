27.06.2023
Зимой 2024-го в центре Челябинска поселится огнедышащий символ года
27.06.2023
«Тихие» пейзажи и натюрморты представлены на новой выставке Публичной библиотеки
27.06.2023
В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»
27.06.2023
На перекрестке улиц Свободы и Труда в Челябинске «вырастут» холм и мраморные скульптуры
27.06.2023
Сотрудники полиции «по горячим следам» задержали уличного грабителя
27.06.2023
Экс-замглавы Челябинска занял пост вице-мэра Миасса
В Магнитогорске появился новый сквер – «Казачий»
22.06.2023
В Магнитогорске наградили лучших волонтеров
22.06.2023
Магнитогорской народной пробежке – пять лет
19.06.2023
Станица Магнитная отметила 280 лет
19.06.2023
Депутаты Магнитогорска поддержали инициативу жителей
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023
Лукашенко помог решить конфликт с Пригожиным
25.06.2023
Владимир Путин призвал россиян к единству
24.06.2023