В Магнитогорске проходят финалы игры-викторины «Моя Магнитка»

В Магнитогорске (Челябинская область) краеведческая викторина на Кубок городского Собрания депутатов проходит уже 24-й год. Она не только развивает у школьников тягу к изучению истории родного края, но и воспитывает в них любовь к родине.

Уже состоятся финал младшей лиги. Из 11 команд 5-6-классников в итоговую игру пробилось три. Традиционно команды преодолели три этапа – представили заранее заготовленную «визитку» - музыкально-театрализованное представление на заданную тему; дали 20 ответов на блиц-опрос; сразились в конкурсе капитанов. Болельщики также могли заработать для своих команд дополнительные баллы.

В этом году тема игры-викторины посвящена году педагога и наставника и названа словами А.С. Пушкина: «Наставникам, хранившим юность нашу». А оценивало эрудицию участников жюри, в составе которого были два профессора, доктора исторических наук, ветераны и руководители системы образования.

Председатель жюри, спикер городского Собрания Александр Морозов отметил: «Ежегодно темы игры меняются, неизменным остается главное – история города и людей, её создающих. Не одно поколение мальчишек и девчонок, благодаря «Моей Магнитке» еще больше полюбили родной город, еще больше прониклись чувством уважения к нашей истории».

На сцене разыгрывались исторические сюжеты, мелькали черно-белые архивные фотографии, школьники мастерски называли факты и даты из истории становления и развития просвещения Магнитки, перечисляли легендарные фамилии педагогов 30-х, 40-х, 50-х годов прошлого столетия. Некоторые вопросы ставили в тупик даже маститых историков.

Второй раз подряд обладателем Кубка городского Собрания, денежной премии и памятных призов стала команда школы №20.