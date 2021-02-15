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В Магнитогорске прошел День всех влюбленных в родной город

В минувшее воскресенье,14 февраля, на Центральный каток Магнитогорска (Челябинская область) пришли те, кто живёт активно и любит свой город.

К активистам клуба «Бегайте с нами, бегайте сами!» присоединились молодые ребята из разных общественных организаций, которые по зову сердца делают добрые дела и почти сто студентов с символами праздника – бумажными сердечками в руках и на груди.

«До 90-х годов никто из нас и знать не знал про день Святого Валентина. Не отмечали такой праздник. Но сейчас, коли это стало традицией, мы решили отпраздновать не просто день влюблённых, а именно – влюбленных в родной город! Так искренней, теплее и, наверное, правильней. Тем более, что в этом году исполняется 10 лет Гимну Магнитогорска», - рассказал спикер городского Собрания Александр Морозов, пришедший на традиционную пробежку с сыном.

В этот день состоялся необычный флешмоб - более сотни человек выстроились в большое пламенное сердце. А потом все друг за другом проехали змейкой, как бы имитируя поезд первостроителей.

И, конечно, все вместе исполнили Гимн города! Глядя на взрослых, подростки прикладывали правую ладонь к своему сердцу. От этого становилось теплее и слова всем известной песни звучали как-то по-особенному.

«Эмоции зашкаливают. Праздник чудесный. Погода замечательная», «Пусть все мечты непременно сбудутся. Любите и будьте любимы!», «Отличный получился день – живой и добрый!» - такие эмоции переполняли собравшихся.

Весело и шумно начавшийся день продолжился вкусно – торты в виде сердец и горячий чай после активных игр на льду пришлись очень кстати.