В Магнитогорске пройдет панихида по 39 погибшим при взрыве газа четыре года назад

В Магнитогорске (Челябинская область) завтра, 31 декабря, состоится панихида по 39 погибшим при обрушении подъезда в доме на проспекте Карла Маркса, 164.

Страшная трагедия потрясла город в последний день уходящего 2018 года. Рано утром в многоквартирном доме раздался хлопок бытового газа. Обрушился целый подъезд. Сотрудники МЧС со всей страны работали на завалах.

Возле магнитогорского храма Вознесения в память о жертвах трагедии был установлен поклонный крест, где люди могут почтить память погибших.

В субботу, 31 декабря, спустя четыре года после случившейся беды, у поклонного креста на территории кафедрального собора состоится заупокойное богослужение. Панихида начнется в десять утра, сообщают в администрации Магнитогорска.

Городские власти убедительно просят жителей с пониманием к чувствам земляков и не приносить цветы и игрушки к жилому дому.

Напомним, на второй день поисков спасатели людей под завалами спасатели услышали плач и сумели достать из-под обломков десятимесячного Ваню Фокина, которого спасло то, что находился малыш в кроватке и был тепло укутан. Это было настоящее чудо. Ребенка срочно отправили в Москву. Маме Вани удалось спастись в первые часы после трагедии вместе со страшим трехлетним сыном. После завершения операции по спасению ребенка сотрудникам МЧС Петру Гриценко и Андрею Вальману позвонил президент России Владимир Путин и лично поблагодарил их за самоотверженную работу на месте обрушения дома. Глава государства попросил передать слова благодарности всем членам группы спасателей.