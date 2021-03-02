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В Магнитогорске школьники готовятся к любимой игре-викторине

В Магнитогорске (Челябинская область) краеведческая игра-викторина «Моя Магнитка» на Кубок городского Собрания снова набирает обороты.

Её проведению ничто не может помешать, ведь местные депутаты предусмотрели дистанционный формат при условии ухудшения эпидемиологической ситуации.

Спикер Собрания Александр Морозов пояснил: «Эта увлекательная и познавательная викторина проводится с 1999 года. Почти 15 лет назад она получила городской статус. Ежегодно разворачиваются настоящие баталии за право называться лучшими школьными командами, а онлайн-викторина среди горожан разных возрастов становится всё более популярной».

В прошлом году из-за пандемии и введенных ограничений удалось провести лишь онлайн-этап. Темой игры-викторины стали слова «Героями не рождаются» и она была посвящена 75-летию победы в Великой Отечественной войне. На вопросы отвечали почти 200 горожан разного возраста, а награждение проходило осенью по трём номинациям: учащиеся, работающие, пенсионеры.

В этом году планируется провести игру в обычном формате. Со спортивным праздником открытия, младшей и старшей лигами, праздничным финальным представлением. А темой выбрана строчка из стихотворения поэта Николая Добронравова «Бойцов не редеет строй».

Кстати, напомним, что именно перу Добронравова принадлежат слова известной песни «Магнитка», которая 10 лет назад стала официальным гимном Магнитогорска.