В Магнитогорске сняли на видео спасение залетевшего под авто голубя

В Магнитогорске (Челябинская область) водитель иномарки спас голубя, которого кот загнал под машину. Процесс вызволения птицы очевидцы сняли на видео.

«Первого июня стала невольным свидетелем, как люди спасали раненого голубя, - написала местная жительница в паблике в «Вконтакте».

По ее словам, водитель автомобиля Skoda увидел залетевшего под его машину голубя. Птица при этом спасалась от кота. Мужчина остановился на дороге и стал пытаться вызволить голубя из-под авто.

К спасению подключились прохожие, которые, судя по видеокадрам, давали советы. Спустя минуту голубь самостоятельно вышел из-под авто.

В комментариях к видео интернет-пользователи посетовали, что кот остался голодным.

Напомним, в конце мая в Челябинской области сотрудники ГИБДД и случайный водитель спасли выбежавших на трассу утят. Видео спасения обнародовали в социальных сетях.