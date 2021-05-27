В Челябинской области водитель и сотрудники ГИБДД спасли выбежавших на трассу утят

В Челябинской области стайка маленьких утят едва не погибла под колесами автомобилей, которые на высокой скорости проезжали по трассе М-5. На помощь птенцам пришли неравнодушный водитель и сотрудники ГИБДД.

Спасение птиц попало на видеокамеру. На кадрах видно, как стайка утят посеменила вдоль трассы. Водитель начал по одному вылавливать испуганных птенцов и отпускать их в пруд. Оставшиеся птицы бросились на дорогу. Там их перехватил сотрудник ГИБДД, который отогнал утят на обочину.

Видео опубликовали в группах социальных сетях. Подписчики восхитились поступком неравнодушных мужчин.

«Чужих детей не бывает!», - написала Светлана Мешкова, поблагодарив мужчин.

«Участникам спасения респект и уважение», - отметил Денис Голубченко.

«Там ежегодно утки выводят свое потомство», - пояснил Владимир Терещенко.