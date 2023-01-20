В Магнитогорске создают импортозамещающую технологию производства валков

Магнитогорский государственный технический университет имени Носова (Челябинская область) получит грант в размере 21 миллиона рублей на разработку импортозамещающей технологии производства прокатных валков.

Победу в конкурсе грантов минобрнауки Челябинской области одержал научный коллектив под руководством доктора технических наук, профессора, президента МГТУ имени Носова Валерия Колокольцева.

На средства гранта вузу предстоит реализовать совместный с ЗАО «Магнитогорский завод прокатных валков» (входит в Группу ПАО «ММК») научно-технический проект Уральского межрегионального научно-образовательного центра, а именно разработать новый химический состав сплава для производства двухслойных прокатных валков станов горячей прокатки с диаметром бочки более тысячи миллиметров взамен импортных.

По словам Владимира Колокольцева, исследованиями материалов для прокатных валков совместно с магнитогорским заводом университет занимается около трех лет.

«В последнее время многие импортеры прокатных валков перестали поставлять свою продукцию на металлургические заводы Российской Федерации, что привело к дефициту этих изделий и увеличению спроса на них. Правительством РФ и Челябинской области было принято решение профинансировать проекты, направленные на импортозамещение. Для производства новых видов изделий требуются новые технические решения, которые можно разработать в рамках научно-исследовательской работы», - отметил Валерий Колокольцев.

Научные сотрудники МГТУ имени Носова разрабатывают принципиально новый сплав, который будет являться аналогом зарубежного. Его можно будет применять для производства валков черновой группы клетей прокатных станов.

«Наш сплав будет сочетать в себе комплекс уникальных свойств. Важно добиться определенной твердости, устойчивости к воздействию высокой температуры, прочности. Только в этом случае можно освоить выпуск новой продукции. Но научный проект нацелен не только на разработку состава сплава. Производство прокатных валков - это многостадийный процесс, который включает в себя выплавку сплава, заливку его в форму, термическую обработку и другие операции. Этим вопросам наш коллектив также уделит внимание», - рассказал заведующий кафедрой литейных процессов и материаловедения, кандидат технических наук Николай Феоктистов.

Научный коллектив, занимающийся исследовательской работой, состоит из специалистов разных областей: литейщиков, материаловедов, IT-специалистов. Некоторая часть экспериментальной работы уже проведена в лаборатории университета и на промышленном предприятии. Кроме того, уже получен небольшой сегмент будущего продукта.

Как рассказал Николай Феоктистов, в ходе работы возникли некоторые трудности. Так, например, команда разработчиков столкнулась с отсутствием определенных материалов, необходимых для выплавки сплава. Также возникали проблемы, связанные с ограниченными возможностями лабораторного оборудования вуза.

«Поэтому, бесспорно, нам понадобиться помощь коллег из других университетов, мы заложили на это финансирование. При реализации большого проекта нельзя все работы сделать на базе одной организации. Есть уникальные установки, применение которых необходимо для одного или двух экспериментов, но приобретать их из-за этого нецелесообразно и очень дорого. Кроме того, мы будем консультироваться и с нашими производственными партнерами, чтобы учитывать их технологические возможности и практический опыт», - отметил Николай Феоктистов.

Проект рассчитан на три года. Уже через полтора года научные сотрудники университета планируют выдать технические рекомендации для производства нового вида продукции, а еще полтора года останется на непосредственное освоение ее выпуска.

Несмотря на то, что проект только разрабатывается, у предприятия уже имеется потенциальная корзина заказов. Так, есть группа металлургических заводов, готовая приобретать отечественную продукцию.