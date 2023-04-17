В Магнитогорске в поддержку участников СВО состоялся пасхальный автопробег

В Магнитогорске (Челябинская область) в поддержку бойцов, принимающих участие в специальной военной операции, в воскресенье, 16 апреля, состоялся пасхальный автопробег.

Участие в автопробеге приняло свыше полусотни машин, в которых находились представители патриотических общественных организаций и неравнодушные жители Магнитки. Пасхальная символика - стяги, приветствие «Христос Воскресе» - соседствовала с символикой СВО.

Автомобилисты стартовали от парковки за ареной «Металлург», затем колонной проехали по Советской - до вокзала, а оттуда по проспекту Ленина вернулись на Вознесенскую, где на площадке у Кафедрального собора Вознесения Христова машины выстроились в фигуру в форме буквы «V».

Организаторами пробега выступили Общественная палата Магнитогорска совместно с Магнитогорской епархией.

В епархии напомнили, что на Пасху автопробег организовывался и в допандемийные времена. В период ковида не проводился. Сегодня добрую традицию в городе металлургов решили возродить.

Нынешний пасхальный автопробег провели в поддержку участников СВО – Магнитогорская епархия принимает непосредственное участие в сборе, формировании и доставке гуманитарного груза на Донбасс.

Видео от Общественной палаты Магнитогорска