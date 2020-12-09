В Магнитогорске закрыли известный бар из-за отсутствия градусников для посетителей и сотрудников

В Магнитогорске (Челябинская область) из-за нарушений санитарно-эпидемиологического благополучия населения касающиеся профилактики коронавирусной инфекции, закрыт бар «VOODOO BAR».

В Магнитогорске на 20 суток приостановлена деятельность ООО «Ресторан Бар Проект». Эта организация при осуществлении торговой деятельности в баре «VOODOO BAR» нарушила требования законодательства РФ о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. Бар не был обеспечен приборами для обеззараживания воздуха, не проводилось выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при приходе на работу – на момент проверки отсутствовали средства для измерения температуры и журнал входного контроля.

«Также установлено, что приобретенного организацией дезинфицирующего средства не хватает для проведения даже одной обработки помещения бара. На момент проверки запас дезинфицирующего средства в организации отсутствовал. Девятого декабря 2020 года Правобережный суд Магнитогорска назначил организации наказание в виде административного приостановления деятельности на двадцать суток», - сообщили в пресс-службе судебных приставов региона.

Сейчас помещения бара опечатаны.

Напомним, в соответствии с частью первой статьи 20.6.1 КоАП, за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц – от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на предпринимателей без образования юридического лица – от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

В случае неоднократного или грубого нарушения санитарно-эпидемиологических норм существует возможность приостановления деятельности организации на срок на 90 суток.

Напомним, режим повышенной готовности, введенный в Челябинской области в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции Covid-19, действует до 27 декабря 2020 года.