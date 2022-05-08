В Магнитогорске зажгут свечи Победы

Жители Магнитогорска сегодня, восьмого мая, в 20:30 по местному времени погасят свет квартире и зажгут на подоконниках свечи Памяти. Таким образом, горожане собираются почтить память погибших участников Великой Отечественной войны. Присоединится к акции «Свечи Памяти. Свечи Победы» приглашают всех желающих.

Мероприятие организуют городское отделение Российского Союза Молодежи и АНО «Поколения будущего».

«В этом году в день Великой Победы, в память о тех, кто героически погиб в борьбе с фашизмом, в окнах тысяч домов Магнитогорска зажгутся свечи памяти, свечи Победы. В этот торжественный день души наших солдат придут к нам, на наш огонь и будут рядом с нами», - говорится в сообщении магнитогорского РСМ во Вконтакте.

В парке у Вечного огня зажжение свечей запланировано на 21:00, в 20:30 – начало концертной программы. Для участников акции приготовили 500 свечей.