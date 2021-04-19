В мэрии Челябинска рассказали, куда обращаться с жалобами на незаконные павильоны

В Челябинске новый порядок демонтажа незаконных нестационарных объектов дал своим плоды – на Тополиной алее после жалоб жителей убрали павильон. Заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская сегодня, 19 апреля, на аппаратном совещании рассказала, куда горожане могут обращаться с заявлениями на демонтаж.

«Обращения о выявлении незаконно установленных нестационарных объектах необходимо подавать в Управление развития и благоустройства городской среды Челябинска. Заявления на демонтаж подаются в комитет по Управлению имуществом и земельным отношениям города. Образцы заявлений размещены на сайте администрации, на сайте Комитета по управлению имуществом и земельными отношениями и на сайте Управления развития и благоустройства городской среды», - сказала Надежда Рыльская.

Она также напомнила о демонтаже павильона на Тополиной аллее.

«Более 10 заявлений поступили в различные подразделения, - напомнила Рыльская. - Они говорили о том, что на территории, которая предоставлена Комитету дорожного хозяйства, размещен нестационарный торговый объект».

В рамках нового порядка объект подлежал демонтажу в течение двух дней.

Напомним, незаконный павильон появился на пересечении улиц 250-летия Челябинску и Академика Королева. При этом при установке объекта были повреждены березы.

К демонтажу привлекли сотрудников полиции и застройщика. Последний предоставил тяжелую технику, которая помогла убрать объект.