В мэрии Челябинска рассказали о судьбе дома на Худякова, где обрушилась стена

Управляющая организация, обслуживающая дом №13 по улице Худякова в Челябинске, где вчера, 28-го марта, обрушилась часть стены, получила задание в кратчайший срок ограничить доступ в помещения душевых, где произошло разрушение кирпичной кладки, и отключить подачу водоснабжения.

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, на проведенном сегодня, 29-го марта, экстренном совещании с представителями различных служб и ведомств было заявлено о необходимости в кратчайший срок получить заключение специализированной организации для дальнейшего принятия решения о проведении аварийно-восстановительных работ, их объеме и сроке выполнения мероприятий.

В настоящее время УК, обслуживающая данный дом (это «Ремжилзаказчик»), сформировала и передала в комитет по управлению имуществом и земельным отношениям список жителей, которым необходимо предоставление маневренного фонда для подбора помещений.

«Отметим, вопрос предоставления маневренного фонда рассматривается только для комнат, смежных с помещением, где произошло разрушение, в которых в настоящее время сохраняется опасность обрушения. В кратчайшие сроки жители будут уведомлены о возможности переселения во временное жилье», - сообщили в администрации Челябинска, подчеркнув, что ситуация находится на контроле.

Напомним, разрушение кладки произошло из-за подтекания воды, которая потом замерзла. В результате произошло разрушение части стены.

К счастью, никто из жильцов не пострадал.