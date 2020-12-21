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В МФЦ Челябинска обсуживать клиентов будет робот

В многофункциональном центре Челябинска появится робот. Он приступит к обслуживанию населения уже на следующей неделе. Планируется, что новый сотрудник облегчит работу администраторов.

Об появлении в МФЦ нового сотрудника-робота рассказал сегодня, 21 декабря, на традиционном аппаратном совещании в администрации заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

«Робот «Промобот» будет давать посетителям полноценные консультации. Это будет официальный сотрудник, который будет не только консультировать, но и вносить данные клиентов в базу», - сообщил Олег Извеков.

Сейчас робот умеет оказывать 23 услуги.

Впервые в России робот стал сотрудником многофункционального центра в Перми летом этого года. Он исполняет должностные обязанности специалиста по приему документов и оказанию государственных услуг. Робот может работать семь дней в неделю по две смены, не болеет и не уходит в отпуск.