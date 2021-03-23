В Миньяре спасатели приступили к противолавинным работам

В Миньяре (Челябинская область) спасатели приступили к противолавинным работам. В них принимает участие практически полный состав Усть-Катавского отряда. Специалисты срезают снежно-ледяные «козырьки» с хребта горы Ягодная протяженностью более 800 метров.

Каждый год снегопады, сильные ветра формируют на хребтах гор Южного Урала снежные «козырьки», которые, нависая и срываясь в определённый момент, вызывают за собой сход части снежного покрова с крутых склонов. Предотвращая сход лавин на населенные пункты, спасатели при помощи снежных лопат и шанцевого инструмента срезают нависающие «козырьки», а в случае необходимости подготавливают и проводят контролируемые спуски части снежного покрова на безопасные участки.

Сегодня спасатели Усть-Катавского отряда проводят противолавинные работы в Ашинском районе.

Как сообщили в поисково-спасательной службе региона, снежный массив на горе Ягодная, в подножии которой находятся жилые кварталы Миньяра, достиг критических объемов. В район возможного схода лавины попадает также участок дороги с оживленным транспортным потоком. Ход работ осложняет низкая температура и сильный порывистый ветер.