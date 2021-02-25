В нацпарке «Зигальга» начнут формировать туристопоток

В национальном парке «Зигальга» (Катав-Ивановский район, Челябинская область) депутаты поселковых советов одобрили выделение участков для реализации концепции развития туризма в заповедной территории.

В селе Верх Катав со временем должен появиться визит-центр, зоны отдыха и парковка. Обустроить всё это предполагается на участке возле здания бывшего лесничества, у тропы, ведущей к границе национального парка. На другом участке планируется разместить мобильный туристический кемпинг. Пять жилых прицепов приобрели в прошлом году, дома на колёсах рассчитаны на четыре места и оборудованы всем необходимым.

В Тюлюке строительство кордона «Зигальги» идет с прошлого года. В комплекс входят дом дежурного с техническими помещениями, служебные гостиница и парковка, а также эколого-просветительский центр. На дополнительном участке рядом предлагается возвести визит-центр для приёма посетителей и временную парковку, а также игровую эко-площадку. Точкой притяжения может стать макет территории национального парка, он будет таким же арт-объектом как появившиеся в прошлом году подвесная переправа через Юрюзань и входной аншлаг.

«Доступ к инфраструктуре национального парка для местных жителей будет свободным, никаких заборов не появится, это наша принципиальная позиция. Элементы обустройства будут типовыми – всё это уже сделано и успешно опробовано в национальном парке «Таганай», - отметила исполняющая обязанности директора объединённой дирекции национальных парков «Таганай» и «Зигальга» Эльвина Новосёлова. – Кроме того, обустройство этих участков решит вопрос с так называемым «диким» туризмом и его последствиями, например, мусором. Мы также готовы помочь внедрить в посёлках систему раздельного сбора отходов».

Одобрив выделение национальному парку дополнительных участков, депутаты высказали несколько предложений. Например, обустроить парковку для посетителей «Зигальги» на въезде в село Тюлюк, установить стойки с информацией о парке на турбазах, и активно взаимодействовать в пожароопасный сезон.

Как сообщает пресс-служба НП «Таганай», главное пожелание – при подборе персонала для новых объектов, прежде всего, отдавать предпочтение местным жителям.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Национальный парк «Зигальга» создан 18 ноября 2019 года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Площадь парка - 45 тысяч 662 гектара.

Зигальга - один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

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