В нерабочую неделю мусор будут вывозить в обычном режиме

В связи с Указом президента России Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. «Центр коммунального сервиса» сообщает, что так его деятельность относится к сфере жизнеобеспечения, поэтому работа будет продолжена в обычном режиме.

То же касается всех организаций, с которыми у «ЦКС» заключены контракты на сбор, транспортировку и переработку твердых коммунальных отходов. ТКО будут вывозиться и доставляться на полигоны в соответствии с графиками.

В условиях нерабочей недели, когда многие граждане будут находиться дома, региональный оператор обращает внимание автовладельцев на необходимость припарковать свои автомобили так, чтобы они не мешали проезду мусоровозов. Невыполнение этого требования приведёт к невозможности вывезти бытовые отходы, и они начнут скапливаться у контейнерных площадок.

Просим жителей Челябинской области проявить сознательность и дисциплинированность.