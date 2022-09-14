В Новом Кременкуле нет ни одной детской площадки и прогулочной зоны

Жители поселка Новый Кременкуль (Сосновский район, Челябинская область) жалуются на отсутствие пешеходной зоны и детских площадках.

«Только официально в посёлке зарегистрировано 66 детей. До недавнего времени в посёлке была одна детская площадка. Но на прошлой неделе её демонтировали. До следующей площадки три километра», - написала Екатерина в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте.

По словам Екатерины, в поселке нет и ни одной пешеходной зоны. «Мамы с колясками гуляют по проезжей части, - делится жительница. - Многочисленные обращения в устной и письменной форме в местную администрацию не принесли результатов».

Жители просят губернатора помочь им в решении проблемы. Администрация Сосновского района пока не прокомментировала обращение.