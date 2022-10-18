В Новосинеглазово благоустроили сквер на берегу некогда заброшенного пруда

В челябинском поселке Новосинеглазово (Советский район) закончили благоустройство сквера, который расположился на берегу до недавнего времени заброшенного водоема.

Дно новосинеглазовского карьера очистили в самом начале реализации проекта, стартовавшего в конце июня, на выделенные «Трубодеталью» средства. Кроме того, предприятие профинансировало очистку прибрежной зоны от мусора, напомнили в пресс-службе администрации Челябинска. В общей сложности компания направила на данные цели 1,3 миллиона рублей.

Новое общественное пространство, созданное внутри жилых домов по улицам Громова, Ключевой и Челябинской по программе «Инициативное бюджетирование», сразу полюбилось местным жителям.

Сегодня на берегу пруда появились сеть асфальтированных дорожек, зоны отдыха, игровая и спортивная площадки. Отремонтированы подъездные пути, установлено наружное освещение. В новом сквере Советского района есть и ограждение, и немалое количество скамеек и урн. Изюминкой общественного пространства стал спуск к воде, оформленный как ступенчатый амфитеатр.

В сквере провели санитарную обработку и формовочную обрезку деревьев. В мэрии подчеркнули, что все зеленые насаждения на данной территории были сохранены.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», на создание сквера на берегу пруда в поселке Новосинеглазово из бюджета было направлено около 14-ти миллионов рублей. В 2023-м году водоем планируют украсить гиацинтами, которые очищают воду и хорошо приживаются в уральском климате. Это есть в планах благоустроителей.

За происходящим на территории проследят камеры видеонаблюдения – они появятся здесь абсолютно точно, тем более что объекты благоустройства Советского района, включая Новосинеглазово, уже неоднократно подвергались атакам вандалов.