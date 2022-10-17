Новые объекты благоустройства Советского района снова атаковали вандалы

На объекты благоустройства Советского района Челябинска совершена новая атака вандалов – сокрушительная в своей мощи и подлости.

Районные власти отмечают, что «за все пять лет активного благоустройства в районе еще ни разу не сталкивались с таким безобразным отношением к новым объектам, как в этом году. Речь идет о детских площадках у дворца культуры «Новосинеглазово» и новой поликлиники в поселке АМЗ.

«В поселке АМЗ, в новом сквере, практические каждый день приходится отмывать надписи с малых архитектурных форм. В эти выходные там были умышленно повреждены болтовые соединения, возможно, с целью хищения элементов благоустройства. В Новосинеглазово мы уже трижды (!!!) восстанавливали детский игровой комплекс, каждый раз усиливая конструкцию. В эти выходные ее не просто сломали, а умышленно распилили», - возмущаются в администрации Советского района, отмечая, что складывается впечатление, будто некоторым жителям этих поселковых территорий комплексное благоустройство не очень-то и нужно.

В районной администрации заявили, что, если подобные факторы не прекратятся, властям придется демонтировать, списать и утилизировать сломанные элементы благоустройства, чтобы в очередной раз не тратить бюджетные средства на восстановление. При этом функционал детских площадок будет значительной уменьшен.

«Сотрудники отдела благоустройства и наши подрядчики должны заниматься своими прямыми обязанностями, в которые не входит воспитание подрастающего поколения в духе бережного отношения к муниципальному имуществу. На наш взгляд, эти ценности должны прививаться в семье. А вы как считаете?» - задают вопрос местным жителям районные власти.

Также в администрации Советского района заявили, что во избежание нарушений общественного порядка и проявлений факторов вандализма организована работа по установке камер видеонаблюдения по периметру нового общественного пространства возле водоема на улице Громова.

«О всех случаях правонарушений будет сообщаться в правоохранительные органы», - заверяют в райадминистрации.

Отметим, всего месяц назад, когда еще даже не закончилась приемка новых объектов, власти Советского района сообщили, что подрядчики уже вынуждены ремонтировать сломанное оборудование и устранять прочие проблемы.

Тогда в семейном сквере, возле новой детской поликлиники в поселке АМЗ, изрисовали маркерами домик на игровой площадке (а ведь удаление следов растворителем приводит к повреждению лакокрасочного покрытия и снижению износостойкости деревянных панелей).

А в сквере возле ДК «Новосинеглазово» спустя всего лишь день после окончания реконструкции детской площадки, с укладкой антитравматического резинового покрытия и установкой новых оригинальных детских игровых комплексов, неизвестные сломали карусель с велоприводом и балансир-качалку. Кроме того, были варварски вырваны крепления двух новых, дополнительно установленных скамеек.