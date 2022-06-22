Затопленный новосинеглазовский карьер спасут водные гиацинты

Затопленный карьер в Новосинеглазово Советского района Челябинска спасут водные гиацинты, с помощью которых экосистему водоема придумали восстановить в Объединенной металлургической компании (ОМК) – в этом поселке расположен ее завод «Трубодеталь».

Как заявляют в городской администрации, популярное место отдыха новосинеглазовцев преобразится очень скоро.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в общей сложности волонтеры экологического движения ОМК высадили на затопленном карьере Советского района двести водных гиацинтов. Эти растения используют в качестве естественного очистители - они способны перерабатывать вредные вещества, тяжелые металлы и бактерии, обогащать открытые водоемы кислородом.

Водному гиацинту под силу даже санитарная обработка водоемов при сточных сооружениях. Многолетники неприхотливы и им требуется минимальный уход. Растения очень живучие и способны размножаться в кратчайшие сроки. В период цветения гиацинты становятся настоящим украшением водоёма - на растениях образуются удивительные цветоносы, напоминающие по форме и расцветке цветы орхидеи.

В администрации Челябинска отмечают, что ранее ОМК профинансировала работы по очистке дна карьера от мусора и илистых отложений, а также прибрежной зоны Новосинеглазовского карьера (в этом году компания потратит на реализацию ряда экологических инициатив в Челябинской области свыше двух миллионов рублей).

При этом в мэрии сообщили, что экологическая составляющая – часть проекта комплексного развития территории в Новосинеглазово, ограниченной домами по улице Громова, 5а; улице Ключевой, 7; улице Челябинской, 20-В, реализация которого начнется в конце июня в рамках программы «Инициативное бюджетирование».

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Концепция включает в себя создание асфальтированной дорожки, зон отдыха, детских игровых площадок, установку уличных фонарей и скамеек. На благоустройство и организацию освещения на новом общественном пространстве направлено свыше 13-ти с половиной миллионов рублей.