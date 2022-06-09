В Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема

В челябинском поселке Новосинеглазово создадут зону отдыха на берегу водоема по улице Громова. Об этом сообщает сегодня, девятого июня, пресс-служба городской администрации.

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Благоустройство нового общественного пространства стартует в конце июня. Сейчас чистят от мусора (а его здесь в избытке) заброшенный карьер.

Как пояснили в мэрии, по договоренности с администрацией Советского района все затраты по очистке акватории карьера взял на себя завод «Трубодеталь».