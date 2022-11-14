14.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению
14.11.2022
«Сквер мудрости» и «Парк фантазеров»: в Еткуле открылась модульная библиотека
14.11.2022
В новостройки челябинских «Подсолнухов» и «Паркового-2» пришел безлимитный интернет
14.11.2022
Маркетплейс ММК снова стал лучшим интернет-магазином в металлургии
14.11.2022
Уборка дорог от снега в Челябинске под контролем ГИБДД
14.11.2022
Экс-директора колледжа Магнитогорска приговорили к обязательным работам
В новостройки челябинских «Подсолнухов» и «Паркового-2» пришел безлимитный интернет
Новоселы могут активно звонить и выходить в глобальную сеть вместе с МегаФоном
09.11.2022
Всемирный день шопинга жители Челябинской области проведут в компании безлимитного интернета
01.11.2022
МегаФон Хаб поможет 52 миллионам цифровых клиентов Почты России оперативно получать информацию
26.10.2022
Жители Челябинска все охотнее впускают умных помощников в свою жизнь
24.10.2022
МегаФон покорил Эльбрус, установив на самой высокой горе России свою станцию
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022
Челябинцы рассказали о последнем дне эвакуации из Херсона
08.11.2022