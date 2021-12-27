В областной больнице Челябинска начали по-новому лечить бронхиальную астму

В Челябинской областной клинической больнице начали применять новейшую разработку в борьбе с бронхиальной астмой – таргетную терапию, которая является видом лечения, направленного на установление контроля над тяжелой формой заболевания.

Как отмечает пресс-секретарь ЧОКБ Наталья Малухина, с помощью традиционного лечения контролировать течение бронхиальной астмы крайне тяжело, поскольку оно не приносит плодов.

У пациентов, страдающих от бронхиальной астмы четвертой степени, чаще наблюдаются обострения, им приходится чаще обращаться к врачам и прибегать к госпитализации. Заболевание сказывается и на качестве их жизни.

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«Астма у меня с трех лет. Я никогда не могла погладить собаку или кошку, всегда ненавидела весну и лето, потому что все цветет. А я в это время задыхаюсь, покрываюсь сыпью, вся чешусь, отекаю. Приходится вызывать скорую, ставят гормоны, на какое-то время помогает. Мне в областной больнице предложили таргетную терапию, и уже после первых жизнь у меня полностью изменилась», - рассказала Юлия Лопатина из Кыштыма.

В настоящее время курс направленной терапии в отделении пульмонологии ЧОКБ проходят 23 южноуральца с бронхиальной астмой. Всего в Челябинской области такое лечение получают свыше двухсот человек. Дважды в месяц пациент приезжает в клинику на специальный дорогостоящий укол.

«При таргетной терапии в мировой практике сейчас используется пять различных видов медикаментов, у каждого из них свой спектр действия. Препарат для каждого пациента подбирается индивидуально, в зависимости от причины, вызывающей приступы бронхиальной астмы», - пояснила заведующая отделением пульмонологии ЧОКБ Наталья Ревель-Муроз.

Таргетную терапию назначают пациентам с самыми тяжелыми формами бронхиальной астмы, при которых обычные препараты уже бессильны. Такое лечение показано тем людям, которые полностью зависимы от ингалятора, часто вынуждены вызывать «скорую», чтобы получить укол гормона, тяжело переносят любое присутствие аллергена.

Как отметила Наталья Малухина, лечение проводится по полису ОМС, поэтому пациентам оно оказывается бесплатно.