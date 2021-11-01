В обновленной библиотеке Катав-Ивановска читателей встречает робот Алексей

В Катав-Ивановске (Челябинская область) открылась первая библиотека нового поколения.

«Учреждение выиграло грант в размере десяти миллионов рублей на модернизацию помещения, закупку техники и комплектование фонда. Помимо этого, на ремонт помещения были выделены дополнительные средства из местного бюджета», – рассказала первый заместитель министра культуры Челябинской области Ирина Анфалова-Шишкина.

В обновленной (благодаря победе в конкурсе регионального минкульта на создание модельных муниципальных библиотек, проводимого в рамках федерального проекта «Культурная среда») библиотеке появилось несколько пространств для пользователей, выполняющих различные функции: сектор «МедиаLAB» с доступом к Национальной электронной библиотеке и удаленным электронным читальным залом Президентской библиотеки имени Ельцина, сектор фонда редких книг, сектор «PROчтение», а также современный конференц-зал с интерактивной панелью, синтезатором и с комплектом музыкальной аппаратуры.

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Теперь в библиотеке, помимо чтения книг, можно организовать концерт, мастер-классы, встречи молодежных сообществ или провести время с робототехническими наборами, игровыми приставками и VR-очками.

Современная библиотека, несмотря на свои новые функции, не может развиваться без поступления книг: фонд межпоселенческой центральной библиотеки Катав-Ивановска пополнился почти на пять тысяч изданий. Это новая и актуальная литература от классики до современности, бестселлеры, а также учебные и научные издания.

Появился в храме знаний и новый сотрудник – робот Алексей, который может провести индивидуальную экскурсию по библиотеке и поддержать разговор с пользователем. Также в него заложено биометрическое распознавание лиц, пола и возраста (Алексей может «охватить» своим вниманием до десяти тысяч человек).

«Челябинская область третий год с успехом участвует в реализации федерального проекта «Культурная среда» по созданию модельных муниципальных библиотек, который является частью национального проекта «Культура». Модернизировано семь учреждений из средств областного бюджета и девять – из федерального. Такого финансового вливания в библиотеки еще не было. Спасибо за это губернатору Челябинской области Алексею Текслеру», - сказала руководитель проектного офиса, директор Челябинской областной универсальной научной библиотеки Наталья Диская.

До конца года на Южном Урале появится еще четыре библиотеки нового поколения, модернизированные в рамках национального проекта «Культура». Обновленные учреждения откроются в Трехгорном, Сатке, Златоусте и Миассе.