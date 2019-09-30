В Октябрьском районе травмированный лебедь пришел за помощью к людям
Общество
Сегодня, 13:17
Автор: 
Евгения Александрова

В Челябинской области жительницы деревни Сысоево (Октябрьский район) - мама и дочь - спасли лебедя, который пришел к их дому с окровавленной правой лапкой.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» Зулейха Гильманова, необычный гость появился у них в субботу, 28-го сентября. Ее мама подумала, что это чужой (и очень странный) гусь.

«Мама позвала меня, я вышла и увидела, что это вовсе не гусь, а лебедь. Он шипел, выглядел напуганным. Из правой ножки сочилась кровь. Мы подумали, что птицу могли подстрелить. Испугались, что загрызут собаки. Решили пустить к себе. Открыли ворота, он подумал-подумал и зашел», - вспоминает спасительница.

Дальше дело немного застопорилось. Лебедь никак не хотел заходить в сарай, где ему было безопаснее всего находиться. Тогда добрые женщины начали его уговаривать, называть разными ласковыми словами. И - случилось чудо - пернатый послушался и сам зашел внутрь.

«До чего умная птица!» - восхищается Зулейха.

Лебедю налили воды, насыпали зерна, положили картофельных очисток, морковки. Он не ел и не пил. Все время стоял на ногах. К утра птице стало значительно лучше. Видно, освоился - и воду выпил, и морковку склевал.

«Утром в воскресенье зашли его проведать, увидели, что он покушал. И уже не стоял, а лежал. Лапка перестала кровоточить», - рассказывает Зулейха Гильманова.

Что делать с птицей, деревенские жительницы не знали. Соседка догадалась попросить помощи у средств массовой информации. Так руководитель отдела рекламы и PR агентства «Урал-пресс-информ» Евгения Машенцева стала участницей этой истории. Она связалась с представителями Челябинского орнитологического общества, а они, созвонившись с Зулейхой Гильмановой, передали всю полученную информацию в министерство экологии Челябинской области, при поддержке которого на Южном Урале реализуется социальный проект экологической направленности «Спасение диких птиц Челябинской области».

Инспекторы отдела федерального государственного надзора бесплатно принимают травмированных птиц и передают сотрудникам челябинского орнитологического общества для транспортировки их в ветеринарный госпиталь, где каждого крылатого пациента осматривают и оказывают ему необходимую медицинскую помощь. После для каждой птички разрабатывается алгоритм дальнейшего лечения и реабилитации.

В ситуации с лебедем в Октябрьском районе дело ограничилось выездом на место инспектором отдела федерального государственного надзора. Как рассказала Зулейха Гильманова, Олег Овчинников приехал из Еткуля вчера, 29-го сентября. Он осмотрел лебедя, составил акт и забрал с собой птицу, чтобы выпустить ее на берегу водоема, - к счастью, помощи ветеринаров не потребовалось: травма правой лапки пернатого красавца оказалась несерьезной.

В минэкологии Челябинской области рассказали, что, согласно отчету выезжавшего на место инспектора, кости у лебедя оказались целыми, он ходил на обеих лапках и вообще вел себя, как здоровый. Поэтому инспектор принял решение выпустить птицу в естественную среду обитания.

Тем временем, министерство экологии напоминает: если вы обнаружили птицу, которой нужна помощь, обязательно сообщите об этом в отдел федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области по телефону 8(351)264-74-41 (Челябинск). Сотрудники отдела в оперативном порядке осуществят выезд на место дислокации пернатого и примут меры для его спасения. Также можно обращаться к зоозащитникам, работающим с минэкологии по соглашению, в фонд «Спаси меня» по телефонам: 8 (351) 792-95-78, 8(351) 278-88-28 или в региональную общественную организацию «Челябинское орнитологическое общество» по телефону: 8-950-749-44-09. Работа по спасению птиц ведется в рамках национального проекта «Экология».

Автор: 
Евгения Александрова
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