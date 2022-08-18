18.08.2022
В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова
18.08.2022
Более 20 тысяч южноуральцев заранее начали готовиться к пенсии в 2022 году
18.08.2022
Предприятия Челябинской области смогут возместить часть затрат на приобретенное оборудование
18.08.2022
Аэрофлот вводит спецтариф для пенсионеров на внутрироссийских маршрутах
18.08.2022
В Челябинской области растет число заболевших ковидом школьников
18.08.2022
Челябинский театр современного танца открывает сезон
В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова
17.08.2022
«Ростелеком» обеспечил свыше 3,5 миллиона часов трансляций за время ЕГЭ
11.08.2022
«Ростелеком» подключил к интернету базу отдыха в поселке Увильды
04.08.2022
Видеосервис «Ростелекома» представляет кинопремьеры августа
01.08.2022
«Ростелеком» в Челябинске покажет фильмы под открытым небом в парке Гагарина
Текслер едет в села, которые год назад посещал с президентом и куда обещал вернуться
18.08.2022
Челябинцы бурно обсуждают горку-трамплин во дворе на улице Ворошилова
17.08.2022
Лишь 20% южноуральцев положительно оценили состояние общественного транспорта в регионе
16.08.2022
Ко Дню знаний в Челябинской области откроют две новые школы
16.08.2022
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022