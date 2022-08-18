В парижском мастер-классе «Ростелекома» примет участие титулованная легкоатлетка Евгения Зинурова

Известная легкоатлетка Евгения Зинурова примет участие в мастер-классе «Ростелекома» по сварке волоконно-оптического кабеля, который состоится в рамках грандиозного спортивного события под названием «Парижский полумарафон» в субботу, 20-го августа.

В селе Париж Нагайбакского района, где пройдут состязания, посол ГТО, МСМК по легкой атлетике, двукратная рекордсменка мира и Европы в полевых условиях научится ювелирно зачищать тончащие волокна кабеля и сварит браслет из оптоволокна.

Как отметил директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев, одно из приоритетных направлений компании в регионе − развитие оптической инфраструктуры связи.

«Оптоволокно очень хрупкое и тонкое по структуре, но при этом способно передавать информацию на сверхбыстрой скорости до 1 Гбит/с. Челябинскую область сегодня можно уверенно назвать оптическим регионом. «Ростелеком» построил здесь более 14,5 тысячи километров линий связи, подключив к интернету свыше 500 населенных пунктов Южного Урала», - сказал Михаил Сергеев.

Евгения Зинурова призналась, что ей интересно будет примерить на себя роль связиста и сварить оптику.

«Думаю, этот опыт будет схож с теми чувствами, которые я испытываю во время забега. Насколько понимаю, в такой работе нужны сосредоточенность и нацеленность на качественный результат. Отличается лишь темп. Если средняя скорость бегуна на дистанции 800 метров составляет 24 км/ч, то скорость интернета по оптике − в сотни раз выше», - отметила титулованная спортсменка.

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома», национальный провайдер подготовил телекоммуникационную инфраструктуру для проведения масштабного легкоатлетического забега − «Парижского полумарафона». Компания предоставила бесперебойный интернет по проводной технологии и Wi-Fi, а также обеспечила возможность телевизионной трансляции мероприятия.

Чтобы реализовать проект, специалисты «Ростелекома» организовали оптический канал связи со скоростью подключения к интернету до 1 Гбит/с. Для обеспечения выхода в сеть провайдер построил более одного километра линий связи.