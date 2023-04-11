В этом году парк имени Тищенко ждет третий этап благоустройства

Челябинский парк имени Тищенко, который неспроста называют жемчужиной Металлургического района, ждет очередной этап благоустройства.

В этом году в «Металлурге» установят новые аттракционы, обновят площадку для проведения мероприятий, отремонтируют фонтан на главной аллее, выложат все пешеходные дорожки парка печатным бетоном и произведут ремонт ограждений.

«В планы входит установка большой сцены с профессиональным оборудованием для проведения концертов и фестивалей. Обновление ждет детскую площадку и спортивные зоны. Изменится и «Поляна сказок», где появятся новые игровые конструкции», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Кроме того, в 2023 году завершится обустройство территории вокруг нового скейтпарка. В «Металлурге» проведут работы по высадке новых зеленых насаждений, установят зоны фуд-кортов, а также модернизируют основную выставку Дома «Аквариум».

В администрации Челябинска напомнили, что в ходе предыдущих этапов благоустройства на территории парка имени Тищенко уже была проделана большая работа: установлены новые электроопоры с подземным способом прокладки коммуникаций, выложена плитка на центральных аллеях, выполнен капитальный ремонт фасадов зданий, обновлены входные группы.

Напомним, проект благоустройства парка имени Тищенко (это 34 гектара природного пространства и богатая, с 1947-го года, история развития), был окончательно готов в начале декабря 2020-го года. Проектирование общественного пространства было соучаствующим – жители Челябинска (разных возрастов и разных профессий) активно участвовали в работе над созданием проекта.

В сентябре 2021-го года результаты первого этапа реконструкции знаменитого «Металлурга» оценили Алексей Текслер и глава южноуральской столицы Наталья Котова.

Интересно, что в далеком 1947-м году на месте нынешнего парка находилась березовая роща, а улицы 60 лет Октября, теперь огибающей северную границу парка, и вовсе не было. Стараниями заводчан в новом парке появились фонтан, летний кинотеатр, беседка для игры в шахматы, танцевальная площадка. Парк быстро завоевал любовь жителей Металлургического района, стал местом притяжения для всех челябинцев благодаря разнообразным формам досуга и уникальному благоустройству.

Второе рождение парк получил в 1981-м году, когда по приказу директора Челябинского металлургического комбината Олега Тищенко (именем которого он назван) был разработан и воплощен в реальности план реконструкции парка. Именно тогда в «Металлурге» появился Дом-аквариум (первый на Урале и в Сибири) и была построена «Поляна сказок» - самый узнаваемый объект общественного пространства.

Однако постепенно любимое место отдыха челябинцев приходило в упадок. Сегодня, благодаря стараниям властей, «Металлург» обретает вторую молодость и возвращает себе былую красоту.

Напомним, в 2022 году на реализацию второго этапа благоустройства парка имени Тищенко Алексей Текслер выделил сто миллионов рублей.

СПРАВКА

Парк «Металлург» расположен в центре Металлургического района, ограничен улицами 60 лет Октября, Дегтярева, Первого Спутника и Румянцева.