В «Плодушке» обустроят аллеи и велодорожку, челябинцам нужны и нормальные подходы к парку

Челябинский парк «Плодушка» обзаведется пешеходными аллеями и велодорожкой. Работы по их обустройству начнутся на текущей неделе. Об этом сообщил на своей странице в ВКонтакте глава Ленинского района Челябинска Александр Орел.

По его словам, контракт по устройству пешеходных аллей в восточной части «Плодушки» и велодорожки на площадке в районе дома №68 по улице Агалакова заключен районной службой благоустройства. Александр Орел попросил ленинцев отнестись к неудобствам, связанным со строительными работами, с пониманием.

Чиновник также напомнил о ранее заключенном контракте на устройство освещения основных аллей парка.

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«Работы по обоим контрактам должны быть завершены до 31-го октября текущего года», - отметил Орел.

Глава района рассказал и о том, что одновременно подрядчик комитета дорожного хозяйства Челябинска приступил к строительству улицы Агалакова.

«Работы начаты от улицы Гранитной. В настоящее время проводится планировка участка. В соответствии с контрактом работы по строительству (реконструкции) дороги от Гранитной до Гагарина должны быть завершены в 2023 году. Исполнителю предстоит построить новую проезжую часть, тротуары, обустроить сети освещения и ливневой канализации», - сообщил Александр Орел.

При этом жители Ленинского района не считают, что ситуация с «Плодушкой» - радужная. Так, Мария Баландина посетовала: «На «Плодушку» нет ни одного нормального подхода! Ни со стороны «Спара», ни со стороны храма, ни с Агалакова! Люди с детьми, колясками, велосипедами вынуждены идти не просто по дорогам, а по ухабам, ямам и кочкам. А в межсезонье вообще очень сложно пройти, не говоря уже о том, чтобы протолкнуть коляску. Обратите, пожалуйста, на это внимание».

Других горожанок также интересует, когда будут ремонтировать улицу Гранитную, отмечая, что ремонт дороги власти обещают из года в год, и просят Александра Орла сориентировать их по срокам.

Также в обсуждениях под данным постом главу Ленинского района спросили, почему власти забросили набережную на «Солнечном берегу».

«Все заросло, озеро превратилось в болото, и уткам и другим краснокнижным негде плавать. Один мусор да пакеты плывут, а пешеходные дорожки никто не подметает, спортивное покрытие все рассыпалось», - пожаловалась Оксана Бородулина.

На это глава Ленинского района ответил, что буквально вчера, 15 августа, там поливали деревья.

«Дорожки, особенно вокруг лавочек, прометаются на системной основе. Спортивная площадка находится в ведении МКУ «Спортивный город». Обязательно свяжемся с ними по состоянию покрытия», - заверил чиновник горожанку.