16.08.2022
В Челябинске выделенные полосы для автобусов и троллейбусов продлят на 3,8 километра
16.08.2022
Заведующая общежитием ЮУрГУ подозревается в мошенничестве
16.08.2022
В Челябинске введут карантин по бешенству в связи с гибелью домашнего кота
16.08.2022
Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки остается больше числа выздоровевших
16.08.2022
В таганайском приюте появилась «гостиная» под открытым небом
16.08.2022
Челябинские матросы спасли на пляже овцу
В «Плодушке» обустроят аллеи и велодорожку, челябинцам нужны и нормальные подходы к парку
15.08.2022
Проект благоустройства челябинского Сада камней направлен на повторную экспертизу
15.08.2022
В Челябинске отыгран второй контракт по инклюзивному скверу, на подходе третий аукцион
12.08.2022
Первый этап благоустройства сквера перед ДК «Станкомаш» практически завершен
11.08.2022
Парк Дружбы признан самым зеленым объектом благоустройства Челябинска этого года
Глава Росприроднадзора – о Челябинске: Люди имеют право на чистый воздух
15.08.2022
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022