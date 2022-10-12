В поддержку мобилизованных южноуральцы вяжут носки, шьют одежду и спальники

В Челябинске стартовала акция «Вяжем носки солдату» для поддержки участников специальной военной операции. Инициативная группа швей Челябинска бесплатно шьет спальники для мобилизованных, рукодельницы челябинского и чебаркульского храмов - одежду для военнослужащих.

Напомним, во времена первой мировой и Великой Отечественной войны существовала добрая традиция - жители в тылу вязали для солдат носки и варежки, писали письма, чтобы поддержать боевой дух бойцов.

Сегодня южноуральцам предлагают продолжить эту традицию и поддержать участников Специальной военной операции. «Носки, термобелье, в которых есть постоянная необходимость, будут отправлены непосредственно в воинские подразделения на территории ДНР и ЛНР», - отметили организаторы.

Для военнослужащих нужно вязать шерстяные носки с 40 по 46 размеры с высоким паголенком (часть носка между резинкой и пяткой). У сложенного пополам носка стопа и паголенок должны быть одинаковой длины.

Тем, кто не может вязать, но хочет помочь, можно купить готовые теплые носки. И желательно на каждую пару носков добавить ярлычок с размером и пожеланиями солдату. При желании можно также написать свои имя, фамилию и город.

Акция организована «КП» - Челябинск» и РС «ВЧ». Телефон для уточнения информации - 8 991 898-49-85 (на звонки отвечают волонтёры)

Носки и термобелье можно принести по адресу: Челябинск, ул. Красная, 4, офис 604, с девяти до 16 часов. Первый этап акции продлится до четвертого ноября 2022 года.

Кроме того, инициативная группа швей города Челябинска готова бесплатно и в любом количестве шить спальники для мобилизованных и добровольцев. Но они просят губернатора и неравнодушных южноуральцев помочь в покупке ткани, ниток, утеплителя, молнии. «Так же нужна пряжа на носки. Помогите нам, чтоб мы могли помочь бойцам», - написали швеи в группе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

Прихожанки храма святого Сергия Радонежского в Челябинске тоже присоединились к пошиву термобелья и вязке тёплых носков. Кроме того, женщины шьют одежду для военнослужащих. Ткань была закуплена на пожертвования рукодельниц культурно-просветительского центра «Наследие» и прихожан храма. Уже отшиты 100 подшлемников из флиса и 30 комплектов термобелья. Мастерицы приступили к пошиву индивидуальных мягких носилок из стропы, сообщает Челябинская митрополия.

«Мужчины очень сильные, а их сила в нас, женщинах: мы её хранительницы, генераторы их уверенности в себе и в том деле, которое они выполняют. Любите их, а не себя, забудьте о своих трудностях и верьте, что ваши молитвы помогут им! Наш фронт – невидимый фронт, а наша православная вера – наша Победа!», – говорит Мария Химич, руководитель студии пошива «Василиса».

Рукодельницы Чебаркуля также решили изготовить тёплые вещи для военнослужащих. Швейная мастерская Людмилы Мамыкиной предоставила ткань для изготовления тёплого белья. В Духовно-просветительском центре храма Преображения Господня был организован мастер-класс по вязанию носков.

«Конечно, многое можно купить, но мы хотим, чтобы бойцы почувствовали нашу поддержку, чтобы знали, что мы молимся за них и ждём, – рассказали организаторы мероприятия. – Пусть вязаные носки и перчатки, шапки и балаклавы из флиса, согревают их в холодную погоду и дарят надежду на победу!». В конце октября все изготовленные женщинами вещи будут отправлены военнослужащим в зону боевых действий.