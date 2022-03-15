В полиции Еткульского района назначен новый руководитель

В отделе МВД России по Еткульскому району (Челябинская область) назначен новый руководитель. Им стал Александр Рябоконь.

В ОМВД России по Еткульскому району состоялось представление личному составу нового начальника. Территориальный орган внутренних дел возглавил подполковник полиции Александр Рябоконь, ранее занимавший должность заместителя начальника – начальника полиции ОМВД России по Варненскому району.

Александр Рябоконь окончил Челябинский юридический институт МВД России, с 2009 по 2019 годы проходил службу в варненском ОВД на должностях оперативного сотрудника подразделения уголовного розыска. Учитывая имеющийся опыт и морально-деловые качества, он был назначен заместителем начальника ‑ начальником полиции ОМВД России по Варненскому району.