В понедельник у православных началась вторая неделя Великого поста

В понедельник, девятого марта, у православных началась вторая неделя Великого поста. В эту семидневку церковь говорит о тайне света, к которому верующие должны приобщиться, чтобы увидеть Воскресение Христово.

Вторая неделя поста уже не такая строгая, как первая. Но правила остаются те же: не есть мяса, рыбу, молока и яиц.

С понедельника второй недели в городах молодые жены ездили к своим матерям, но, чтобы невестка не теряла времени зря, свекровь давала ей на время поездки какое-нибудь рукоделие. В это же время повсеместно начинали перенизывать жемчуг.

В субботу второй седмицы пройдет поминовение усопших, или как говорят в народе родительская суббота.

Во второе воскресенье Великого поста Русская Православная Церковь вспоминает одного из великих богословов - святителя Григория Паламу, архиепископа Фессалонитского. Святитель Григорий Палама принадлежит к числу последних византийских богословов и Отцов Церкви, он жил незадолго до падения Константинополя под ударами турок - в конце XIII-начале XIV века.

Согласно с православной верой он учил, что за подвиг поста и молитвы Господь озаряет верующих Своим благодатным светом, каким сиял Господь на Фаворе. По той причине, что св. Григорий раскрыл учение о силе поста и молитвы и установлено совершать его память во второе воскресенье Великого поста.

Напомним, Великий пост начинается за семь недель до Пасхи и состоит из четыредесятницы - сорока дней - и Страстной седмицы – недели перед самой Пасхой. Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста Спасителя, а Страстная седмица - в воспоминание последних дней земной жизни, страданий, смерти и погребения Христа. В этом году пост начался второго марта и продлится по 18 апреля. В воскресенье, 19 апреля, - Пасха.