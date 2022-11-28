В понедельник у православных начался 40-дневный Рождественский пост

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинске создан муниципальный штаб по организации оказания помощи семьям военнослужащих, в то
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Спецоперация на Украине
28.11.2022

Власти находятся в тесном взаимодействии с волонтерами штаба «Мы вместе»

В Челябинске создан муниципальный штаб по оказанию помощи семьям участников СВО
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в этом зимнем сезоне будет работать 91 ледовый корт, 88 из них – в жилых кварталах,
28.11.2022

Заливку льда планируется завершить до первого декабря

В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Представляем вниманию наших читателей значимые и яркие события прошедшей недели.
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Героиня известного снимка «Уральская мадонна» Любовь Николаева через 50 лет побывала в Челябинске
27.11.2022

Один из лучших снимков на тему материнства был сделан в Челябинске
Новости
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.11.2022

Вино группы компаний «Ариант» получило максимальную оценку «Винного гида России-2022»
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28.11.2022

Долгодеревенское и рощинский микрорайон свяжет автобусный маршрут
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.11.2022

В Челябинске запускают новый маршрут до Преображенского кладбища
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Южноуральские полицейские помогают водителям, которые оказались в снежном плену
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26.11.2022

Смертельное ДТП на трассе в Сосновском районе
Рождественский пост
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
Общество
28.11.2022 11:33

В понедельник у православных начался 40-дневный Рождественский пост

В понедельник, 28 ноября, у православных начался Рождественский пост, который продлится 40 дней. Пост заканчивается в ночь с шестого на седьмое января с восходом первой звезды, которая указала волхвам путь к младенцу Иисусу.

Рождественский пост, вероятно, появился на самой заре христианства. В исторических источниках он упоминается, начиная с четвертого века. Изначально Рождественский пост длился всего семь дней, однако в 1166 году по решению патриарха Луки Хрисоверга он стал в православии сорокадневным.

Рождественский пост называется еще Филипповым постом, поскольку его канун приходится на день памяти апостола Филиппа (27 ноября). В православии его также именуют Четыредесятницей (длится 40 дней). Это самый многодневный пост в году.

Накануне, 27 ноября, в день заговенья на Рождественский пост, митрополит Челябинский и Миасский Алексий возглавил всенощное бдение в Свято-Троицком храме Челябинска, сообщает пресс-служба челябинской митрополии.

В проповеди митрополит Алексий пожелал всем, чтобы наступающий Рождественский пост послужил во спасение души и чтобы все могли проявить любовь и милосердие, о которых говорится в евангельской притче о милосердном самарянине, которая читалась за Литургией.
«В каждом человеке, с которым мы по воле Божией встречаемся на жизненном пути, мы должны видеть ближнего, - сказал владыка Алексий. – Мы должны быть готовы поддержать такого человека, оказать ему помощь, утешить».

Православная церковь учит, пост установлен для того, чтобы верующие ко дню Рождества Христова очистили себя покаянием, молитвой и постом, чтобы могли благоговейно встретить явившегося в мир Сына Божия и принести Ему в дар чистое сердце и желание следовать Его учению.

В дни Рождественского поста церковь предписывает воздерживаться от мяса, яиц, молока и масла животного происхождения. В понедельник, среду и пятницу запрещается употреблять растительное масло. Рыба разрешается только в выходные дни, а также в великие праздники, например, в День Введения во храм Пресвятой Богородицы. В период со второго по шестое января пост усиливается: в это время нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

Последний день Рождественского поста называется сочельником. По церковному уставу в этот день положено есть только сочиво – злаковую кашу на воде, подслащённую мёдом или сухофруктами. В сочельник многие православные, соблюдая благочестивый обычай, не вкушают сочиво до первой вечерней звезды, напоминающей о явлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Господа Иисуса Христа.

На период Рождественского поста выпадают два важнейших праздника: Введение во храм Пресвятой Богородицы (четвертое декабря) и день памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря). Кроме того, на период поста приходятся дни молитвенного почитания благоверного князя Александра Невского (шестое декабря), великомученицы Екатерины (седьмое декабря), апостола Андрея Первозванного (13 декабря), великомученицы Варвары (17 декабря), святителя Спиридона Тримифунтского (25 декабря), пророка Божия Даниила (30 декабря), праведного Иоанна Кронштадтского (второе января).

Рождественский пост
Митрополит Челябинский и Миасский Алексий
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Завтра у православных начнется Рождественский пост
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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
28.11.2022

Власти находятся в тесном взаимодействии с волонтерами штаба «Мы вместе»

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске в этом зимнем сезоне будет работать 91 ледовый корт, 88 из них – в жилых кварталах,
28.11.2022

Заливку льда планируется завершить до первого декабря

В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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МТС переходит на собственную технологическую платформу The Platform

24.11.2022 13:47

Исторический музей Южного Урала проведет «Гороховские чтения»

24.11.2022 13:46

«Туси в Кусе во всей красе»: мегапряник-валенок и ряженые развлекут жителей Челябинской области

24.11.2022 13:46

Снегопад в Челябинской области продлится до пятницы, а затем придут сильные морозы

24.11.2022 13:25

Большинство южноуральцев за инициативу Госдумы объявить 31 декабря выходным днем

24.11.2022 13:20

«Подкаст ящерки Златы» создан для детей Челябинской области

24.11.2022 13:10

Названы лучшие и худшие маршруты Челябинской агломерации

24.11.2022 13:00

На экспресс-расчистку тротуаров от снега челябинцам рассчитывать не стоит

24.11.2022 12:26

«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой

24.11.2022 12:24

Утверждены основные параметры бюджета Челябинской области на 2023 год

24.11.2022 12:18

Магнитогорец, который зарезал жену и пытался убить сына, отправлен в СИЗО

24.11.2022 12:12

Бажовский фестиваль обернулся для жителя Миасса уголовным делом

24.11.2022 11:46

В Магнитогорске полиция поблагодарила металлурга за активную гражданскую позицию

24.11.2022 11:46

Ученые Сбера представили MedBench — платформу для решения ИИ-задач в медицине

24.11.2022 11:37

Наталья Котова пообещала челябинцам строительство новых ливневок

24.11.2022 11:13

Воспользовавшись услугой BlaBlaCar, пятеро южноуральцев получили травмы

24.11.2022 11:10

ММК сообщил о снижении выбросов пыли доменного цеха

24.11.2022 10:59

В Челябинской области ГИБДД просит водителей большегрузов не выезжать со стоянок

24.11.2022 10:29

МТС запустила собственный магазин приложений для пользователей Android

24.11.2022 10:01

Наталья Котова: В борьбе с открытыми колодцами поможет только учет и контроль

24.11.2022 08:46

В Челябинске изменится маршрут движения автобуса №7

24.11.2022 00:59

В Челябинской области выявлены первые случаи свиного и гонконгского гриппа

23.11.2022 23:34

Парк общественного транспорта Миасса пополнили пять троллейбусов из Вологды

23.11.2022 22:41

Южноуральцев предупреждают о снегопадах