В поселке Новосинеглазово  отключат водоснабжение

В среду, 18 мая, с восьми утра до 22 часов вечера в связи с проведением работ на очистных сооружениях водопровода будет прекращена подача ресурса в поселке Новосинеглазово (Челябинский городской округ).

Жителей просят сделать необходимый запас воды. При необходимости, управляющие компании могут сделать заявку в МУП «ПОВВ» для обеспечения ее подвоза.

Список домов, попадающих под отключение.

Работы ведет ООО «Водопроводная компания». Руководство МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства, телефон информационно-справочной службы предприятия 214-00-14 (круглосуточно).