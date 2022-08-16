В поселке Сосновка освятят купола и кресты строящегося храма

В среду, 17 августа, состоится освящение десяти крестов и куполов для строящегося храма в посёлке Сосновка на берегу Шершневского водохранилища (Челябинская область). Чин освящения совершит митрополит Челябинский и Миасский Алексий.

Как сообщает информационно-издательский отдел Челябинской епархии, православная община в поселке Сосновка существует с 1992 года, когда верующим возвратили сильно перестроенное деревянное здание дореволюционного храма святых апостолов Петра и Павла. В 2016 году приход начал строить новый каменный храм рядом со старым. Одновременно здесь смогут молиться около 250 прихожан.

«И хотя строительство еще продолжается, уже наступило время увенчать храм куполами и крестами», - отметили в епархии.

Начало в 12 часов. Храм расположен по адресу: Челябинск, ул. Красных казаков, д. 20.