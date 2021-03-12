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В преддверии весенних школьных каникул на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»

С 11 по 25 марта 2021 года на ЮУЖД пройдет декадник «Безопасные каникулы». В ходе декадника будут организованы мероприятия по предупреждению транспортных происшествий с детьми и подростками.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ЮУЖД, железнодорожники проведут для ребят в учебных заведениях уроки по безопасности, творческие конкурсы, интерактивные мероприятия и покажут тематические фильмы. Особое внимание уделят школам, которые находятся рядом с железной дорогой. Совместно с представителями транспортной полиции будут организованы проверки соблюдения несовершеннолетними правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта.

Все мероприятия будут проводиться с учетом сложившейся эпидемиологической обстановки, в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

С начала 2021 года на ЮУЖД не зафиксировано происшествий с участием детей и подростков. В целях предотвращения подобных происшествий сотрудники Южно-Уральской магистрали регулярно проводят мероприятия со школьниками, направленные на предупреждение несчастных случаев с гражданами в зоне движения поездов.

Так, в период с 15 марта по 15 апреля 2021 года сотрудниками ЮУЖД будет проводиться конкурс «Агент безопасности», посвященный правилам безопасного поведения на железной дороге. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений, территориально находящихся на полигоне деятельности Южно-Уральской железной дороги.

Для участия необходимо разместить в аккаунте социальной сети Instagram фото или видео своей работы на одну (или несколько) из следующих тем: «Осторожно, поезд!», «Не играй (не делай фото) около железной дороги!», «Переходи железнодорожные пути только в установленных местах!», «Не прикасайся к проводам на железной дороге!», «По путям ходить опасно!», «Поездка на крыше вагона – не героизм!», «Сними наушники!», «Сними капюшон!», а также на другие темы о безопасном поведении на объектах железной дороги. В посте необходимо добавить хэштег#моябезопасная_ЮУЖД.

Ознакомиться с положением о конкурсе можно на сайте ЮУЖД.

Кроме того, для безопасности детей и подростков можно установить бесплатное мобильное приложение SafeTrain (Берегись поезда), которое оповещает о приближении к железной дороге. Приложение позволяет осуществлять родительский контроль местонахождения ребенка, дает возможность анализировать его маршрут.

Напоминаем, нельзя ходить по путям, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов. Кроме того, прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону, надетый капюшон снижают бдительность: дети могут не обратить внимания на сигналы, подаваемые машинистом поезда, вовремя не заметить приближающийся состав.